به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رویترز گزارش داد: فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان امروز شنبه پس از حضور در کی یف و دیدار با ولودیمیر زلنسکی رئیس‌ جمهور اوکراین وعده داد ۱.۳ میلیارد یورو برای حمایت نظامی از کی‌یف اختصاص دهد.

بر اساس اعلام این رسانه، صدراعظم آلمان در جریان این دیدار همچنین وعده داد که ۳۵۰ میلیون یورو برای بخش انرژی اوکراین اختصاص خواهد یافت.

صدراعظم آلمان اعلام کرد: این بسته کمکی شامل تولید مشترک پهپادهایی برای رهگیری پهپادهای جت و همچنین موشک‌ هایی با برد بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر و فناوری‌ های ماهواره‌ ای خواهد بود.

مرتس ادعا کرد: از همین‌ جا تنها می‌ توانم یک بار دیگر تکرار کنم: پوتین، به این جنگ بی‌ معنی پایان دهید. ما آماده گفتگو و مذاکره برای پایان دادن به این جنگ هستیم، اما این حملات وحشیانه علیه غیرنظامیان اوکراین باید متوقف شود.