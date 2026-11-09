به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آلمانی «وستفالن‌پست»، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان در پاسخ به پرسشی درباره احتمال دیدار با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در حاشیه نشست گروه ۲۰، این احتمال را رد نکرد.

مرتس در این باره گفت: «گاهی در دنیای سیاست مجبورید با افرادی گفت‌وگو کنید که دیدگاه‌هایی کاملاً متفاوت از شما دارند.»

وی افزود: «اگر پوتین در آنجا حضور داشته باشد، از فرصت گفت‌وگو با او اجتناب نخواهم کرد.»

صدراعظم آلمان در عین حال تأکید کرد که حضور پوتین در این نشست هنوز قطعی نیست و رئیس‌جمهور روسیه تاکنون شرکت خود را تأیید نکرده است.

دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از پوتین برای حضور در نشست گروه ۲۰ دعوت کرده است.

نشست سران گروه ۲۰ قرار است روزهای ۱۴ و ۱۵ دسامبر ۲۰۲۶ (۲۳ و ۲۴ آذر ۱۴۰۵) در میامی ایالت فلوریدا برگزار شود.

مرتس پیش‌تر در دیدار با ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین در برلین تأکید کرده بود در صورت حضور پوتین در نشست گروه ۲۰ و طرح موضوع جنگ اوکراین، زلنسکی نیز باید در مذاکرات حضور داشته باشد.

وی گفته بود هیچ کشوری نباید بدون مشارکت اوکراین درباره سرنوشت این کشور تصمیم بگیرد و افزود: در صورت حضور اوکراین، اروپا نیز باید در گفت‌وگوها مشارکت داشته باشد.