هشدار فرمانده آلمانی درباره حملات هیبریدی روسیه به اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، فرمانده نیروی زمینی ارتش آلمان در اظهاراتی نسبت به آنچه «حملات هیبریدی» روسیه علیه کشورهای اروپایی خواند، هشدار داد.

این مقام ارشد نظامی آلمان تصریح کرد که اروپا اکنون با نوع جدیدی از تهدیدات امنیتی مواجه است که سازوکارهای دفاعی قاره سبز را به چالش کشیده و نیازمند واکنش قاطع نیروهای مسلح است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، به گسترش توانمندی‌های نظامی مسکو اشاره کرد و افزود: «ما به‌طور ملموس شاهد تلاش‌های روسیه برای توسعه و تقویت توان نظامی این کشور هستیم و این موضوع مستقیماً بر امنیت منطقه تأثیرگذار است.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها میان روسیه و کشورهای غربی بر سر مسائل ژئوپلیتیک و امنیتی طی ماه‌های اخیر افزایش یافته است.