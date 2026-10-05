پسکوف: کسانی که به دنبال حمله به روسیه هستند تاوان خواهند داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه به دنبال صلح است و تحقق آن با راهکارهای مسالمت آمیز اولویت دارد اما تا زمانی که این شرایط مهیا نیست مسکو با قدرت به نبرد ادامه می دهد.

وی در ارتباط با هشدارهای روسیه درباره اعمال محاصره بر منطقه کالینینگراد گفت که صحبت درباره استفاده از تمام زرادخانه تسلیحاتی روسیه در صورت اعمال محاصره، صرفا یک تهدید نیست.

پسکوف اضافه کرد که کسانی که برای حمله سهمگین به روسیه برنامه ریزی می کنند تاوان آن را خواهند داد همان طور که اوکراین در حال تاوان دادن است.