کرملین: اروپا برای بقا به منابع انرژی روسیه نیاز دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «کریل دمیتریف» رئیس صندوق سرمایه‌گذاری مستقیم روسیه اعلام کرد که اروپا برای به پایان رساندن زمستان به منابع انرژی روسیه نیاز دارد.

دمیتریف در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «زمستان نزدیک است... اروپا برای بقا به انرژی روسیه نیاز دارد.»

وی همچنین خاطرنشان کرد که اتحادیه اروپا در حوزه انرژی با پیامدهای جدی اشتباهات سرسختانه و ایدئولوژیک خود مواجه شده است.

پیشتر نیز دمیتریف اعلام کرده بود که کشورهای اروپایی از زمان صرف‌نظر کردن از انرژی روسیه، هزینه‌های قابل توجهی متحمل شده‌اند.