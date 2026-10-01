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۹ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۹

اختلاف خانوادگی منجر به قتل اعضای خانواده ۴ نفره در شهرستان مرند

اختلاف خانوادگی منجر به قتل اعضای خانواده ۴ نفره در شهرستان مرند

مرند- فرمانده انتظامی شهرستان مرند از وقوع قتل خانوادگی در یکی از روستاهای شهرستان مرند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز پنجشنبه در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وقوع قتل اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای اطراف شهرستان مرند بلافاصله اکیپ مجربی از کاراگاهان پلیس آگاهی و انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد، داماد خانواده بعلت اختلاف خانوادگی تعداد ۴ نفر از اعضای خانواده همسرش را با سلاح گرم به قتل رسانده و متواری شده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه با سرنخ‌های به دست آمده دستگیری قاتل بصورت ویژه در دستور کار ماموران است، گفت: اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.

کد مطلب 6964562

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