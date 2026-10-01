اختلاف خانوادگی منجر به قتل اعضای خانواده ۴ نفره در شهرستان مرند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اسدیان روز پنجشنبه در تشریح این خبر بیان کرد: در پی وقوع قتل اعضای یک خانواده در یکی از روستاهای اطراف شهرستان مرند بلافاصله اکیپ مجربی از کاراگاهان پلیس آگاهی و انتظامی جهت بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: با بررسی های انجام گرفته مشخص شد، داماد خانواده بعلت اختلاف خانوادگی تعداد ۴ نفر از اعضای خانواده همسرش را با سلاح گرم به قتل رسانده و متواری شده است.

این مقام انتظامی با بیان اینکه با سرنخ‌های به دست آمده دستگیری قاتل بصورت ویژه در دستور کار ماموران است، گفت: اخبار تکمیلی متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.