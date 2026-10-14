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۲۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۳

پسر ۱۹ ساله برادرش را در شهر میانه به قتل رساند

پسر ۱۹ ساله برادرش را در شهر میانه به قتل رساند

میانه- فرمانده انتظامی شهرستان میانه از دستگیری مرد جوانی کمتر از یک ساعت خبر داد که با استفاده از سلاح کمری جنگی، برادر ۲۴ ساله خود را به قتل رسانده و قصد فرار از محل را داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسن رفیعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در تشریح این خبر اظهار کرد: برابر اعلام فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع یک فقره قتل در شهرستان میانه، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس آگاهی، پلیس امنیت عمومی و کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

وی افزود: در بازجویی های تخصصی اولیه پلیس، متهم پسر جوان ۱۹ ساله به قتل با انگیزه اختلافات قبلی؛ اعتراف کرد که با استفاده از یک قبضه سلاح کمری جنگی، برادر بزرگ‌تر ۲۴ ساله خود را به قتل رسانده و پس از ارتکاب جرم، از محل متواری شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان میانه ادامه داد: مأموران با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات فنی و پلیسی در کمتر از یک ساعت، متهم را هنگام فرار با خودروی شخصی شناسایی، متوقف و وی را دستگیر کردند.

سرهنگ رفیعی با اشاره به اینکه متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شد، در پایان از شهروندان خواست: هرگونه اخبار و اطلاعات امنیتی را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ اطلاع رسانی نمایند.

وی تصریح کرد: پلیس با تمام توان خود و با اشراف اطلاعاتی اجازه نخواهند داد مجرمان با ارتکاب جرم، آرامش و آسایش مردم را مختل کنند.

کد مطلب 6977736

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