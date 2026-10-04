راه دسترسی بندر نوشهر با جدیت بیشتری تکمیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار نوشهر شامگاه یکشنبه در آیین تکریم و معارفه مدیرکل بنادر و دریانوردی مازندران با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و راهبردی بندر نوشهر اظهار کرد: این بندر از بنادر قدیمی کشور محسوب می‌شود و به دلیل قرار گرفتن در مجاورت بافت شهری و برخورداری از موقعیت جغرافیایی ویژه، نقش مهمی در تجارت، تأمین کالا و پشتیبانی اقتصادی کشور دارد.

جهانشاهی با بیان اینکه نوشهر به دلیل دسترسی مناسب به مرکز کشور از ظرفیت قابل توجهی برای توسعه فعالیت‌های بندری برخوردار است، افزود: استمرار و تقویت این فعالیت‌ها نیازمند توجه جدی به زیرساخت‌های پیرامونی بندر، به‌ویژه شبکه دسترسی است.

وی همچنین با اشاره به نقش بندر نوشهر در مقاطع مختلف کشور، از جمله دوران دفاع مقدس و جنگ ۱۲ روزه اخیر، گفت: در شرایطی که برخی بنادر جنوبی کشور با محدودیت‌ها و تهدیدهای ناشی از حملات مواجه بودند، بنادر شمالی و به‌ویژه بندر نوشهر در تأمین نیازهای کشور و پشتیبانی از زنجیره تأمین نقش مؤثری ایفا کردند.

فرماندار نوشهر ادامه داد: مجموعه بندر در آن شرایط با رعایت الزامات امنیتی و با فعالیت شبانه‌روزی کارکنان، در تأمین کالاهای اساسی و سوخت کشور مشارکت داشت که این تلاش‌ها قابل تقدیر است.

جهانشاهی تغییر مدیران در دستگاه‌های اجرایی را امری طبیعی دانست و بیان کرد: آنچه اهمیت دارد، استمرار خدمت‌رسانی و تلاش برای حل مسائل مردم است و مدیران باید از فرصت مسئولیت برای رفع مشکلات و پیشبرد طرح‌های زیرساختی استفاده کنند.

وی در ادامه با اشاره به پیگیری‌های مهدی یونسی‌رستمی، استاندار مازندران برای اجرای طرح‌های زیرساختی غرب استان، از توجه استانداری به پروژه راه دسترسی بندر نوشهر قدردانی کرد.

فرماندار نوشهر تأکید کرد: راه دسترسی بندر یکی از مطالبات جدی مردم شهرستان است و انتظار می‌رود با آغاز فعالیت مدیریت جدید بندر، روند اجرای این پروژه با جدیت بیشتری دنبال شود تا هرچه سریع‌تر به مرحله بهره‌برداری برسد.

وی افزایش فعالیت‌های بندری و رشد تردد کامیون‌ها را از دلایل ضرورت اجرای سریع‌تر این طرح برشمرد و گفت: بخشی از مشکلات و گره‌های ترافیکی نوشهر در محدوده بندر ایجاد می‌شود و تکمیل راه دسترسی می‌تواند ضمن تسهیل عبور و مرور، در کاهش بار ترافیکی داخل شهر نیز مؤثر باشد.