ایمنی و بهسازی جاده دسترسی به بندر امیرآباد مطالبه است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی مشهدی بعدازظهر سه‌شنبه در جریان بازدید از منطقه ویژه اقتصادی بندر امیرآباد بهشهر، با اشاره به شرایط فعلی کشور، اظهار کرد: شرایط موجود به‌خوبی اهمیت استفاده از ظرفیت‌های بندری را نشان می‌دهد و باید زمینه لازم برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت‌ها فراهم شود.

وی افزود: امیدواریم با صدور دستورات لازم، زمینه تخلیه بارها و تسهیل فعالیت‌های بندری هرچه سریع‌تر فراهم شود.

مدیرکل بازرسی مازندران با اشاره به برخی پروژه‌های نیمه‌تمام در بندر امیرآباد، تعیین تکلیف هرچه سریع‌تر این طرح‌ها را ضروری دانست و تصریح کرد: پروژه‌هایی که به سرانجام نرسیده‌اند، علاوه بر ایجاد اختلال در روند فعالیت‌ها، موجب بلااستفاده ماندن سرمایه‌های ملی می‌شوند و باید راهکارهای عملی برای تعیین تکلیف این پروژه‌ها و بازگشت آنها به چرخه اجرا و بهره‌برداری در دستور کار قرار گیرد.

مشهدی در بخش دیگری از سخنان خود، وضعیت جاده دسترسی به بندر امیرآباد را از موضوعات مهم و نیازمند رسیدگی فوری برشمرد و گفت: با توجه به حساسیت زیرساخت‌های بندری و تردد روزانه شمار زیادی از کامیون‌ها و تانکرها، ایمن‌سازی و بهسازی مسیر دسترسی به بندر اهمیت ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به تردد حدود ۴۰۰ کامیون در این مسیر و ضرورت توجه به ایمنی رانندگان و مردم منطقه، بر لزوم تعریض و آسفالت جاده دسترسی، تسهیل رفت‌وآمد ناوگان حمل‌ونقل و توجه به امکانات رفاهی، بهسازی راه‌ها و روشنایی محورهای منتهی به بندر امیرآباد تأکید کرد.