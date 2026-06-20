به گزارش خبرنگار مهر، شاهرخ جهانشاهی عصر شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان نوشهر که در شهر پول بخش کجور برگزار شد، با اشاره به ضرورت تسریع در روند خدمت‌رسانی به مردم اظهار کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی باید با رویکردی مسئله‌محور و نتیجه‌گرا نسبت به رفع مشکلات شهرستان اقدام کنند و هیچ‌گونه تعلل در پاسخگویی به مطالبات مردمی پذیرفتنی نیست.

وی با تأکید بر لزوم بهبود وضعیت راه‌ها و معابر شهرستان افزود: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای نوشهر موظف است ظرف یک ماه آینده با همکاری بخشداری‌ها، دهیاری‌ها و بنیاد مسکن نسبت به شناسایی و رفع نقاط حادثه‌خیز، چاله‌ها و خرابی‌های موجود در محورهای ارتباطی اقدام کند.

فرماندار نوشهر همچنین با اشاره به مشکلات ارتباطی در برخی مناطق شهرستان، به رئیس اداره مخابرات دو هفته فرصت داد تا نسبت به رفع ضعف آنتن‌دهی و بهبود کیفیت خدمات ارتباطی اقدام کند.

جهانشاهی با بیان اینکه مردم نباید هزینه کم‌کاری مسئولان را پرداخت کنند، تصریح کرد: در شرایط فعلی اقتصادی کشور هیچ عذری برای تأخیر در انجام وظایف پذیرفته نیست و مدیران باید با حضور میدانی و پیگیری مستمر، مشکلات مردم را برطرف کنند.

وی در ادامه از آمادگی مجموعه فرمانداری برای برخورد با مدیران کم‌کار خبر داد و گفت: هر مدیری که در انجام وظایف خود کوتاهی کند یا روند اجرای امور را با کندی مواجه سازد، جایگزین خواهد شد.

فرماندار نوشهر توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از اولویت‌های شهرستان برشمرد و اظهار داشت: بهره‌برداری از نیروگاه خورشیدی در بخش کجور بخشی از مشکلات تأمین برق منطقه را برطرف کرده و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک باید با جدیت دنبال شود.

جهانشاهی همچنین از پیشرفت پروژه راه دسترسی بندر و فرودگاه نوشهر خبر داد و افزود: بخش عمده عملیات اجرایی این پروژه انجام شده و طبق تعهد پیمانکار، مسیر دسترسی بندر پیش از هفته دولت به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع فرودگاه نوشهر گفت: تاکنون حدود ۷۰ درصد موانع موجود برطرف شده و روند رفع مابقی موانع نیز در حال انجام است.