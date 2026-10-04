آمادگی مراکز درمانی مازندران برای فصل سرد

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رضایی شامگاه یکشنبه در نشست هیئت‌رئیسه دانشگاه علوم پزشکی با اشاره به مسئولیت مدیران در قبال تصمیمات و اقدامات خود اظهار کرد: در شرایطی که منابع محدود است، فشارهای اقتصادی و انتظارات مردم افزایش یافته و مسائل متعددی در نظام سلامت وجود دارد، مدیریت بیش از گذشته نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، آرامش در تصمیم‌گیری و مسئولیت‌پذیری است.

رضایی با اشاره به حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی و معاونان وزارت بهداشت در مازندران طی هفته‌های اخیر افزود: انتظار می‌رفت این بازدیدها شهرستان‌های بیشتری از استان را پوشش دهد، اما در جمع‌بندی انجام شده، عملکرد دانشگاه در حوزه مدیریت، روند اجرای برنامه‌ها، رضایتمندی نسبی کارکنان و مردم و شاخص‌های بهداشت و درمان مورد توجه قرار گرفت.

وی ادامه داد: تجربه دانشگاه علوم پزشکی مازندران در استمرار خدمت‌رسانی طی شرایط دشوار و نحوه مدیریت بحران نیز از سوی مسئولان به عنوان تجربه‌ای قابل ارائه و مستندسازی مورد توجه قرار گرفت که این موضوع حاصل تلاش جمعی کارکنان دانشگاه در شرایط سخت است.

بیمارستان آیت‌الله طبرسی در مسیر بهره‌برداری

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، راه‌اندازی بیمارستان آیت‌الله طبرسی را یکی از مهم‌ترین برنامه‌های پیش‌روی دانشگاه عنوان کرد و گفت: بهره‌برداری از این مرکز نیازمند پیگیری همزمان مجموعه‌ای از الزامات است و تکمیل ساختمان باید در کنار تأمین تجهیزات و منابع، اخذ مجوزهای مورد نیاز، تأمین نیروی انسانی و آماده‌سازی زیرساخت‌ها و الزامات ایمنی دنبال شود.

رضایی افزود: برای راه‌اندازی این بیمارستان باید مجموعه اقدامات در قالب یک برنامه عملیاتی، مشخص و هماهنگ پیش برود تا مراحل بهره‌برداری با کمترین مشکل انجام شود.

وی همچنین از معاونت‌های آموزشی و فرهنگی و دانشجویی، رؤسای دانشکده‌ها و عوامل اجرایی دانشگاه برای اقدامات انجام شده در آستانه سال تحصیلی، ثبت‌نام دانشجویان و آماده‌سازی کلاس‌ها و آزمایشگاه‌های آموزشی قدردانی کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، توجه مستمر به مسائل و مطالبات دانشجویان و حفظ آرامش محیط دانشگاه را ضروری دانست و بر ضرورت ارتباط مسئولانه استادان و مدیران با دانشجویان تأکید کرد.

ضرورت اصلاح نقاط آسیب‌پذیر مراکز سلامت

رضایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خسارت‌های ناشی از آب‌گرفتگی و مشکلات دفع آب‌های سطحی و فاضلاب در برخی مراکز سلامت، خواستار شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و اصلاح پیشگیرانه زیرساخت‌ها شد.

وی تأکید کرد: در شرایط محدودیت منابع نباید منتظر وقوع حادثه و وارد شدن خسارت به ساختمان‌ها و تجهیزات باشیم و پس از آن برای جبران هزینه کنیم؛ بلکه نقاط آسیب‌پذیر باید پیش از وقوع بحران شناسایی و برای رفع مشکلات آنها اقدام شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران، آمادگی برای پیامدهای احتمالی پدیده ال‌نینو در پاییز و زمستان و افزایش تاب‌آوری مراکز سلامت را از دیگر اولویت‌های مدیریتی دانشگاه برشمرد و گفت: لازم است مخاطرات ماه‌های پیش‌رو به صورت علمی ارزیابی شود و به‌ویژه شرایط مناطق کوهستانی و ارتفاعات استان در برنامه‌ریزی‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: احتمال بروز شرایط نامساعد جوی، قطع راه‌های ارتباطی، اختلال در تأمین انرژی و دشواری دسترسی به برخی مناطق باید از هم‌اکنون پیش‌بینی شود تا ارائه خدمات سلامت در شرایط بحرانی با وقفه مواجه نشود.

رضایی با تأکید بر ضرورت آمادگی مراکز درمانی و بهداشتی برای فصل سرد خاطرنشان کرد: محدودیت‌های ناشی از شرایط جوی و انرژی نباید موجب اختلال در ارائه خدمات حیاتی دانشگاه شود.

وی بر ارزیابی دقیق ظرفیت‌های پشتیبان و جایگزین انرژی در بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی، پایگاه‌های اورژانس ۱۱۵ و واحدهای تابعه پیش از ورود به فصل سرد تأکید کرد و خواستار رفع نواقص احتمالی در این بخش شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران در جمع‌بندی این نشست، پیش‌بینی مخاطرات، افزایش تاب‌آوری مراکز، صیانت از زیرساخت‌ها و حفاظت از منابع را از الزامات مدیریت در دانشگاه دانست و گفت: برنامه‌ریزی‌ها باید به گونه‌ای باشد که نیازهای مراکز پیش از بروز شرایط بحرانی شناسایی شده و اقدامات لازم برای حفظ آمادگی و استمرار خدمت‌رسانی انجام شود.

رضایی تأکید کرد: با برنامه‌ریزی، پیش‌بینی و اقدام به‌موقع می‌توان ضمن صیانت از منابع و ارتقای تاب‌آوری مراکز، استمرار خدمات بهداشتی، درمانی، آموزشی و اورژانسی به مردم را در شرایط مختلف تضمین کرد.