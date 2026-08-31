انضباط مالی محور مدیریت منابع در دانشگاه علوم پزشکی مازندران است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد پنبه‌چی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به وضعیت منابع و اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی مازندران اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ تلاش شد با تبیین دقیق مسائل و مشکلات حوزه سلامت، ظرفیت‌های مختلف برای تأمین منابع مورد نیاز دانشگاه فعال شود.

وی افزود: علاوه بر اعتبارات معمول، منابع دیگری نیز برای دانشگاه جذب شد و تلاش مجموعه مدیریتی این بود که مسائل و نیازهای واقعی حوزه سلامت به شکل شفاف مطرح و برای آنها راهکارهای اجرایی دنبال شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران با اشاره به اهمیت تأمین تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی گفت: بیمارستان‌ها از جمله مراکزی هستند که هرگونه اختلال در فعالیت آنها می‌تواند مستقیماً بر زندگی مردم تأثیر بگذارد، بنابراین در مواقع ضروری باید با سرعت و البته بر اساس بررسی‌های کارشناسی نسبت به تأمین تجهیزات اقدام کرد.

پنبه‌چی ادامه داد: در یکی از موارد، دانشگاه با وجود برخی ریسک‌های موجود، نسبت به خرید فوری یک دستگاه مورد نیاز اقدام کرد. این خرید پس از بررسی و تأیید کارشناسان و مهندسان مربوط انجام شد، چرا که تأخیر در تأمین تجهیزات می‌توانست روند خدمت‌رسانی به بیماران را با مشکل مواجه کند.

وی با بیان اینکه تأمین تجهیزات و نیازهای جاری بیمارستان‌ها باید متناسب با شرایط واقعی مراکز درمانی انجام شود، تصریح کرد: نمی‌توان منتظر ماند تا تجهیزات مورد نیاز پس از طی یک فرآیند طولانی از سایر استان‌ها تأمین شود، زیرا در حوزه درمان، زمان اهمیت زیادی دارد.

بدهی‌ها؛ چالش مهم چرخه مالی بیمارستان‌ها

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران یکی دیگر از چالش‌های حوزه سلامت را انباشت بدهی‌ها عنوان کرد و گفت: بیمارستان‌ها برای ادامه فعالیت خود باید هزینه‌های مختلفی از جمله انرژی، تجهیزات، خدمات و اقلام مورد نیاز را تأمین کنند و اگر بدهی‌ها افزایش پیدا کند، استمرار این چرخه با دشواری مواجه خواهد شد.

وی افزود: وجود بدهی‌های انباشته در کنار هزینه‌های جاری، مدیریت منابع را پیچیده می‌کند و در صورت تداوم این وضعیت، روند ارائه خدمات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

پنبه‌چی با تأکید بر ضرورت اصلاح فرآیندهای مالی اظهار کرد: ارتباطات مالی منسجم و انضباط مالی، دو محور مهم در مدیریت منابع دانشگاه هستند و اعتقاد داریم انضباط مالی باید در اولویت مدیریت قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: هدف ما این است که منابع موجود به شکل سالم و هدفمند مدیریت شود و در کنار آن، نیروی انسانی توانمند و متخصص در بخش‌های مختلف به کار گرفته شود.

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی مازندران همچنین از تدوین برنامه‌هایی برای تقویت زیرساخت‌های توسعه‌ای دانشگاه خبر داد و گفت: در حوزه توسعه، مجموعه‌ای از برنامه‌ها تدوین شده که هدف آنها دستیابی به اهداف تخصصی دانشگاه و ایجاد زیرساخت‌های لازم برای اجرای این برنامه‌هاست.

وی بر اهمیت اصلاح فرآیندهای مدیریتی و تخصصی تأکید کرد و افزود: توسعه زمانی محقق می‌شود که در کنار منابع مالی، فرآیندهای مدیریتی و اجرایی نیز به‌درستی طراحی و اجرا شوند.

پنبه‌چی با بیان اینکه مدیریت منابع صرفاً به تأمین اعتبار محدود نمی‌شود، گفت: استفاده صحیح از منابع، کنترل هزینه‌ها، رعایت انضباط مالی و حرکت بر اساس برنامه، از الزامات مدیریت در دانشگاه علوم پزشکی است و این رویکرد در برنامه‌های مدیریتی دانشگاه دنبال می‌شود.