بوستانی: خدمات بیمارستان بمباران شده اندیمشک تنها نیم ساعت متوقف شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاتم بوستانی پیش از ظهر امروز یکشنبه در آیین تجلیل از کادر درمان و فوریت های پزشکی در جنگ های تحمیلی دوم و سوم که در تالار شهدا دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز برگزار شد با بیان اینکه مسئولان یک سیستم وظیفه دارند تاب آوری در شرایط مختلف را به بالاترین سطح ببرند، تصریح کرد: بحران های حوزه سلامت مختص جنگ، سیل، زلزله نیست زیرا همیشه بحران وجود دارد بنابراین تاب آوری باید به بالاترین سطح برسد.

وی با اشاره به مواجه شدن دشمن با شگفتانه های متعهد به دلیل تاب آوری، گفت: تصور دشمن این بود در جنگ ۱۲ روزه همه چیز را تمام می کنند، بعد فکر کردند با به شهادت رساندن رهبر به اهداف خود می رسند اما قدرت وحدت، اعتقادات و سلحشوری این مردم را نشناختند وگرنه وارد این بازی خطرناک نمی شدند.

وی با تاکید بر اینکه در طول این جنگ ها نه تنها تاب آوری خود را بالا بردیم بلکه به دیگر ارگان ها کمک کردیم، افزود: حوزه سلامت بسیار مهم است و انتظار داشتیم به آن کمک شود اما متاسفانه این اتفاق رخ نداد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در جنگ ۱۲ روزه بیمارستان های ابوذر و سلامت تخلیه شدند، همچنین بقایی دو به دلیل موقعیت تخلیه شد؛ در جنگ رمضان انفجار شدید در نزدیکی بیمارستان ابوذر باعث تعطیلی یک هفته ای و بقایی ۲۵ روز تعطیل شد.

بوستانی به موقعیت جغرافیایی بیمارستان سلامت اشاره و عنوان کرد، این بیمارستان میان مخازن نفت و پادگان ها قرار دارد اما در ایام جنگ تخلیه نشد زیرا همه تصمیم گرفتند بمانند.

وی با اعلام اینکه بیشترین آسیب به بیمارستان امام علی (ع) اندیمشک وارد شد، اظهار کرد: خدمات این بیمارستان تنها نیم ساعت متوقف شد و کادر درمان با وجود آسیب شدید کار را ادامه دادند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز به آسیب های وارده بیمارستان ماهشهر و رازی اشاره کرد و گفت: پس از حمله به زیرساخت‌های ماهشهر، طی چند ساعت یک هزار و ۶۰ نفر به بیمارستان ماهشهر و اطراف مراجعه داشتند که بسیاری دچار موج گرفتگی شدند.

به گفته بوستانی، خوزستان دومین استان کشور در تعداد مجروحین و شهدا است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز با بیان اینکه با وجود شرایط سخت هیچ مجروحی در بیمارستان ها گرفتار نوبت و نبودن امکانات نشد، تاکید کرد: خدمات کادر درمان و اورژانس روی کاغذ قابل ارزشیابی نیست.

بوستانی به مقاومت ملت ایران در شرایط جنگ رمضان اشاره و عنوان کرد: در این شرایط حساس کادر سلامت مثل همیشه سربلند بودند و لطف خداوند شامل حال ما شد تا در سخت ترین شرایطی که مردم به ما نیاز داشتند پای کار باشیم.

وی تاکید کرد: نظام سلامت در هر بحرانی اعم از دوران انقلاب، جنگ تحمیلی هشت ساله، سیل، کرونا، جنگ تحمیلی دوم و سوم و ... پای کار بودند لذا لازم است به خواسته های آن ها، معیشت و مطالباتشان رسیدگی شود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: هرگز فراموش نمی کنم هنگامی که انفجار اولیه کنار بیمارستان ابوذر رخ داد، همکارانی ماندند، کودکان را در آغوش گرفتند تا آن ها را به مکانی دیگر منتقل کنند این کارها فراموش شدنی و قابل ارزیابی روی کاغذ نیست.

بوستانی اظهار کرد: دشمن با هدف قرار دادن مدرسه میناب این پیام را رساند که هیچ استانداردی را رعایت نخواهد کرد.