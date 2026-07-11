به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، این کارگاه با حضور بابک فرخی، رئیس مرکز مدیریت شبکه معاونت بهداشت وزارت بهداشت، برگزار شد.

در این کارگاه، مدیران گروه مدیریت خطر بلایا و حوادث از ۲۵ معاونت بهداشت دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور حضور دارند و طی پنج روز، مباحث تخصصی مرتبط با آمادگی نظام سلامت در شرایط جنگ شهری و مدیریت بحران را مورد بررسی و تبادل نظر قرار خواهند داد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت، در این نشست، با تشریح مأموریت‌ها و عملکرد مرکز مدیریت شبکه، بر ضرورت توسعه، تقویت و به‌روزرسانی این مرکز متناسب با نیازهای روز نظام سلامت تأکید کرد.

فرخی همچنین توانمندسازی نیروی انسانی را از ارکان اساسی ارتقای آمادگی نظام سلامت دانست و بر لزوم توجه ویژه به عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت (SDH) تأکید کرد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت در ادامه، مدیریت اطلاعات، تأمین منابع مالی پایدار، توسعه زیرساخت‌های تاب‌آور و تقویت خودمراقبتی را از مهم‌ترین الزامات افزایش تاب‌آوری نظام سلامت برشمرد.

وی در پایان با تأکید بر اینکه تحقق تاب‌آوری نظام سلامت مستلزم مشارکت و همکاری همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط است، اظهار داشت: تاب‌آوری مسئولیتی مشترک و حاصل همکاری بین‌بخشی است و تجلی‌بخش شعار «سلامت مردم، برای مردم و به دست مردم» خواهد بود.