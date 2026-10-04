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۱۲ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۱۹

هشدار زرد هواشناسی قزوین برای ناپایداری‌های جوی چهارشنبه

هشدار زرد هواشناسی قزوین برای ناپایداری‌های جوی چهارشنبه

قزوین- کارشناس هواشناسی قزوین گفت: از بعدازظهر سه‌شنبه تا اواخر وقت چهارشنبه با عبور امواج جوی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای شدید پیش‌بینی می‌شود.

مهدی آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تا ظهر سه‌شنبه وضعیت جوی در سطح منطقه نسبتاً پایدار خواهد بود، اما امروز با نفوذ زبانه‌های پرفشار، وزش بادهای نسبتاً شدید شمالی در استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: این وزش باد به‌ویژه در کانال بادی استان محسوس خواهد بود و کاهش نسبی دما را نیز به همراه دارد.

کارشناس هواشناسی قزوین ادامه داد: در ارتفاعات شمالی استان نیز پدیده مه و گاهی افزایش ابر با احتمال رگبار و رعدوبرق پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

آخوندی بیان کرد: از بعدازظهر سه‌شنبه تا اواخر وقت چهارشنبه، با گذر امواج جوی، در برخی مناطق افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد لحظه‌ای شدید رخ خواهد داد.

وی خاطرنشان کرد: برای ناپایداری‌های جوی روز چهارشنبه هشدار سطح زرد هواشناسی صادر شده است.

کد مطلب 6967672

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