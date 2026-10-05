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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۶:۵۷

حمله روسیه به ۴ کشتی حامل تجهیزات نظامی اوکراین

حمله روسیه به ۴ کشتی حامل تجهیزات نظامی اوکراین

وزارت دفاع روسیه از هدف قرار گرفتن ۴ کشتی باری حامل تجهیزات نظامی اوکراین در بندر چورنومورسک و دریای سیاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه اعلام کرد: پهپادهای «گرن-۴ سیکر» چهار کشتی باری را در بندر چورنومورسک، رودخانه بوگ و دریای سیاه هدف قرار داده‌اند.

بر اساس بیانیه این وزارتخانه، کشتی‌های مذکور برای انتقال تدارکات نظامی به نیروهای مسلح اوکراین مورد استفاده قرار می‌گرفتند.

وزارت دفاع روسیه همچنین اعلام کرد: در پی اظهارات «ولودیمیر زلنسکی»، حملات نیروهای روسیه به تأسیسات نظامی و صنایع دفاعی اوکراین در کی‌یف و مناطق دیگر این کشور تشدید خواهد شد.

مسکو اعلام کرد: این حملات، تأسیسات نظامی و صنعتی مرتبط با تولید پهپاد و موشک و همچنین زیرساخت‌های مورد استفاده نیروهای اوکراینی را هدف قرار خواهد داد.

کد مطلب 6968054

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