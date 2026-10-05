سرهنگ سید مهدی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهر کرد: در پی وقوع تیراندازی به سمت یک واحد مسکونی در منطقه کالپوش ماموران به محل اعزام شدند.

وی ادامه داد: این حادثه موجب ایجاد رعب و وحشت میان اهالی شده بود و بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران انتظامی شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی میامی توضیح داد: مأموران پلیس با انجام اقدامات اطلاعاتی و تحقیقات میدانی هویت عاملان این تیراندازی را شناسایی کردند.

موسوی تصریح کرد: مأموران بخش کالپوش با هماهنگی مقام قضایی و در عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه دو متهم اصلی پرونده را در مخفیگاهشان دستگیر و به مقر انتظامی منتقل کردند.

وی افزود: بررسی ها حاکی از این داشت که متهمان به دلیل بروز اختلافات قبلی با مالک منزل، اقدام به تیراندازی کرده‌ بودند.

فرمانده انتظامی میامی با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با مخلان نظم و امنیت، خاطرنشان کرد: با افرادی که با رفتارهای هنجارشکنانه و قدرت‌نمایی با سلاح، امنیت و آرامش شهروندان را به خطر بیندازند، بدون هیچ‌گونه اغماضی برخورد خواهد شد.