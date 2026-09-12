کشف ۴۷۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در میامی؛ راننده نیسان بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمهدی موسوی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی اظهار داشت: در راستای اجرای طرحهای پیشگیرانه و مقابله با تخریب و قاچاق درختچههای تاغ، مأموران انتظامی پاسگاه نردین، گشتزنی و کنترل حوزه استحفاظی را با هدف شناسایی و برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دادند.
وی ادامه داد : مأموران انتظامی حین گشتزنی در محدوده حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و برای بررسی بیشتر، خودرو را متوقف کردند.
فرمانده انتظامی میامی توضیح داد: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی از بار آن، موفق شدند مقدار ۴۷۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق را کشف و ضبط کنند.
موسوی با اشاره به اهمیت حفاظت از پوشش گیاهی و منابع طبیعی، یادآور شد: کارشناسان ارزش تقریبی چوبهای کشفشده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کردهاند.
وی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم پس از تکمیل مراحل اولیه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.
فرمانده انتظامی میامی تأکید کرد: پلیس با جدیت با تخریب منابع طبیعی و قاچاق فرآوردههای جنگلی برخورد کرده و شهروندان میتوانند موارد مشکوک در این زمینه را به پلیس اطلاع دهند.
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