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۲۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۹:۴۷

کشف ۴۷۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در میامی؛ راننده نیسان بازداشت شد

کشف ۴۷۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در میامی؛ راننده نیسان بازداشت شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشف ۴۷۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق در این شهرستان خبر داد و گفت: راننده در این راستا دستگیر و بازداشت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمهدی موسوی غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های پیشگیرانه و مقابله با تخریب و قاچاق درختچه‌های تاغ، مأموران انتظامی پاسگاه نردین، گشت‌زنی و کنترل حوزه استحفاظی را با هدف شناسایی و برخورد با متخلفان در دستور کار قرار دادند.

وی ادامه داد : مأموران انتظامی حین گشت‌زنی در محدوده حوزه استحفاظی به یک دستگاه خودروی نیسان مشکوک شده و برای بررسی بیشتر، خودرو را متوقف کردند.

فرمانده انتظامی میامی توضیح داد: مأموران پس از توقف خودرو و انجام بازرسی از بار آن، موفق شدند مقدار ۴۷۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق را کشف و ضبط کنند.

موسوی با اشاره به اهمیت حفاظت از پوشش گیاهی و منابع طبیعی، یادآور شد: کارشناسان ارزش تقریبی چوب‌های کشف‌شده را یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال برآورد کرده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و متهم پس از تکمیل مراحل اولیه برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.

فرمانده انتظامی میامی تأکید کرد: پلیس با جدیت با تخریب منابع طبیعی و قاچاق فرآورده‌های جنگلی برخورد کرده و شهروندان می‌توانند موارد مشکوک در این زمینه را به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6945136

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