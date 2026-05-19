۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۲

کشف ۲ قبضه سلاح شکاری غیرمجاز در میامی؛ دستگیری ۲ متخلف در بخش کالپوش

میامی- فرمانده انتظامی میامی از اجرای موفق طرح برخورد با سلاح‌های غیرمجاز در بخش کالپوش خبر داد و گفت: مأموران پلیس در این عملیات، دو قبضه اسلحه شکاری قاچاق را کشف و دو نفر دستگیر شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی میامی از اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح های غیرمجاز در شهرستان توسط ماموران انتظامی بخش کالپوش خبر داد.

وی با بیان اینکه در جریان اجرای این طرح دو قبضه اسلحه شکاری غیر مجاز کشف و ضبط شد، ابراز کرد: دو نفر در این ارتباط دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان میامی با اشاره به تشکیل پرونده و معرفی متخلفان به مراجع قضایی، بیان کرد: دستگاه قضایی به جرایم این افراد رسیدگی لازم را خواهد کرد.

موسوی افزود: از مردم شهرستان میامی درخواست می کنیم هرگونه موارد مشکوک در خصوص نگهداری سلاح های غیر مجاز را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند

