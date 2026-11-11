به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سید محمد موسوی در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر وقوع تیراندازی هوایی در یک مراسم عروسی و ایجاد رعب و وحشت برای شهروندان، مأموران انتظامی شهرستان بلافاصله به محل اعزام شدند.

وی افزود: انتشار تصاویر سلاح‌های مورد استفاده در این مراسم در فضای مجازی که مصداق قدرت‌نمایی با سلاح بود، حساسیت موضوع را دوچندان کرد و مأموران با انجام اقدامات تخصصی و اطلاعاتی، عاملان تیراندازی را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان کهگیلویه بیان کرد: با هماهنگی مقام قضایی، ۱۱ نفر از متهمان دستگیر شدند و یک دستگاه خودروی سمند نیز در این رابطه توقیف و به پارکینگ منتقل شد.

سرهنگ موسوی با اشاره به ادامه اقدامات اطلاعاتی و قضایی برای کشف سایر سلاح‌های مورد استفاده و دستگیری دیگر متهمان احتمالی تصریح کرد: افراد دستگیرشده پس از تشکیل پرونده برای طی مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و روانه زندان شدند.

وی همچنین از پلمب تالار محل برگزاری مراسم خبر داد و خاطرنشان کرد: پلیس با افرادی که با استفاده از سلاح موجب برهم زدن نظم عمومی، ایجاد ناامنی و سلب آسایش شهروندان شوند، قاطعانه برخورد خواهد کرد.