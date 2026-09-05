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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۵:۵۶

توقیف نیسان حامل دام فاقد مجوز در میامی؛ ۱۴ رأس گوسفند کشف شد

توقیف نیسان حامل دام فاقد مجوز در میامی؛ ۱۴ رأس گوسفند کشف شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از توقیف یک دستگاه نیسان حامل دام فاقد مجوز قانونی در میامی خبر داد و گفت: از این خودرو ۱۴ رأس گوسفند کشف و ضبط شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمهدی موسوی در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان میامی در راستای اجرای مأموریت‌های کنترلی و پیشگیری از وقوع جرائم، حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه نیسان حامل احشام مشکوک شدند.

وی ادامه داد : مأموران پس از متوقف کردن خودرو، آن را مورد بازرسی قرار دادند که در بررسی قسمت بار، ۱۴ رأس گوسفند کشف شد که فاقد مجوزهای قانونی لازم برای حمل و جابه‌جایی بودند.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به انجام بررسی‌های لازم در این خصوص تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف‌شده را پنج میلیارد ریال برآورد کردند.

موسوی ادامه داد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به موضوع به مراجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با حمل‌ونقل غیرمجاز احشام و برخورد با تخلفات در این حوزه، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران انتظامی اطلاع دهند.

کد مطلب 6938151

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