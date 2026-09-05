توقیف نیسان حامل دام فاقد مجوز در میامی؛ ۱۴ رأس گوسفند کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمهدی موسوی در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی اظهار کرد: مأموران یگان امداد شهرستان میامی در راستای اجرای مأموریت‌های کنترلی و پیشگیری از وقوع جرائم، حین گشت‌زنی در محورهای مواصلاتی به یک دستگاه نیسان حامل احشام مشکوک شدند.

وی ادامه داد : مأموران پس از متوقف کردن خودرو، آن را مورد بازرسی قرار دادند که در بررسی قسمت بار، ۱۴ رأس گوسفند کشف شد که فاقد مجوزهای قانونی لازم برای حمل و جابه‌جایی بودند.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به انجام بررسی‌های لازم در این خصوص تصریح کرد: کارشناسان ارزش احشام کشف‌شده را پنج میلیارد ریال برآورد کردند.

موسوی ادامه داد: در این رابطه راننده خودرو دستگیر و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی و رسیدگی به موضوع به مراجع قضایی معرفی شد.

وی با تأکید بر تداوم اقدامات پلیس برای مقابله با حمل‌ونقل غیرمجاز احشام و برخورد با تخلفات در این حوزه، افزود: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک، موضوع را از طریق سامانه فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به مأموران انتظامی اطلاع دهند.