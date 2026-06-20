کشف ۲۵ راس احشام فاقد مجوز در میامی؛ ۲ خودروی متخلف توقیف شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سیدمهدی موسوی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی میامی، اظهار کرد: مأموران یگان امداد و پاسگاه عباسآباد شهرستان میامی در راستای اجرای طرحهای مقابله با قاچاق کالا و برخورد با جابهجایی غیرمجاز دام، هنگام کنترل محورهای مواصلاتی به دو دستگاه خودروی نیسان حامل احشام مشکوک شدند.
وی با بیان اینکه برای بررسی بیشتر پلیس خودروها را متوقف کرد، افزود: مأموران پس از توقف خودروها و بررسی محمولههای حملشده، ۲۳ رأس میش و ۲ رأس گاو را کشف کردند.
فرمانده انتظامی میامی با اشاره به اینکه در بررسی مدارک ارائهشده از سوی رانندگان مشخص شد احشام فاقد مجوز حمل و مدارک لازم از سوی دامپزشکی هستند، ادامه داد: این دام ها به صورت غیرمجاز در حال جابهجایی بودند.
موسوی با بیان اینکه حمل دام بدون اخذ مجوزهای قانونی میتواند مخاطرات بهداشتی و اقتصادی به همراه داشته باشد، تصریح کرد: پلیس با هرگونه جابهجایی غیرقانونی دام و فعالیتهای مرتبط با قاچاق در این حوزه برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
وی ارزش احشام کشفشده را بنا بر نظر کارشناسان ۱۲۰ میلیارد ریال اعلام کرد و ادامه داد: با هماهنگیهای انجامشده با مرجع قضایی، دامهای مکشوفه برای طی مراحل قانونی و انجام بررسیهای لازم به اداره قرنطینه دامپزشکی شهرستان میامی تحویل داده شد.
فرمانده انتظامی میامی از تشکیل پرونده برای متهمان این پرونده خبر داد و افزود: افراد متخلف پس از تکمیل مستندات و تشکیل پرونده، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.
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