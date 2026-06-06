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۱۶ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۰۸

کشف ۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در میامی؛ کامیون متخلف توقیف شد

کشف ۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در میامی؛ کامیون متخلف توقیف شد

میامی- فرمانده انتظامی میامی از کشت دو هزار و ۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق خبر داد و گفت: در این راستا کامیون متخلف توقیف و راننده دستگیر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب شنبه در انجام ماموریت پلیسی به کشف پرونده قاچاق سوخت اشاره کرد و در توضیحات بیان داشت: ماموران انتظامی بخش کالپوش هنگام گشت زنی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی این اقدام را در راستای طرح تشدید برخورد با قاچاق سوخت دانست و ادامه داد: در بازرسی کامیون سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی میامی مقدار سوخت را دو هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل عنوان کرد و یادآور شد: محموله به شرکت نفت تحویل داده شده است.

موسوی از دستگیری راننده خبر داد و اظهار کرد: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی ارزش این محموله را طبق نظر کارشناسان امر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برشمرد و افزود: پلیس با تمام توان با هر گونه قاچاق سوخت و کالا مقابله و برخورد می کند.

کد مطلب 6852173

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