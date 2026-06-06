کشف ۲۸۰۰ لیتر سوخت قاچاق در میامی؛ کامیون متخلف توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب شنبه در انجام ماموریت پلیسی به کشف پرونده قاچاق سوخت اشاره کرد و در توضیحات بیان داشت: ماموران انتظامی بخش کالپوش هنگام گشت زنی به یک دستگاه کامیون مشکوک شده و دستور توقف آن را صادر کردند.

وی این اقدام را در راستای طرح تشدید برخورد با قاچاق سوخت دانست و ادامه داد: در بازرسی کامیون سوخت قاچاق کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی میامی مقدار سوخت را دو هزار و ۸۰۰ لیتر گازوئیل عنوان کرد و یادآور شد: محموله به شرکت نفت تحویل داده شده است.

موسوی از دستگیری راننده خبر داد و اظهار کرد: پرونده متهم تشکیل و برای ادامه سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شده است.

وی ارزش این محموله را طبق نظر کارشناسان امر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برشمرد و افزود: پلیس با تمام توان با هر گونه قاچاق سوخت و کالا مقابله و برخورد می کند.