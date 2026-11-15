به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی ظهر یکشنبه در انجام ماموریت پلیسی در میامی، اظهار کرد: مأموران انتظامی میامی در راستای اجرای طرح برخورد با دارندگان سلاح غیرمجاز و ارتقای امنیت اجتماعی، اقدامات اطلاعاتی و تخصصی خود را آغاز کردند.

وی ادامه داد: مأموران با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به کشف دو قبضه سلاح شکاری غیرمجاز و دستگیری دو متهم در این زمینه شدند.

فرمانده انتظامی میامی با اشاره به تشکیل پرونده برای متهمان یادآور شد: افراد دستگیرشده برای رسیدگی قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

موسوی از شهروندان خواست در صورت اطلاع از موارد مشکوک و جرائم احتمالی، مراتب را از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.