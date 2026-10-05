«اشراق» شنیدنی شد؛ بیان موسیقی ایرانی با امکانات موسیقی عربی!

به گزارش خبرنگار مهر، «اشراق» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده بی کلام در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با آهنگسازی و نوازندگی تار عیسی زارعی نوازنده تار در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

عیسی زارعی در توضیحات تکمیلی این اثر نوشته است:

مجموعه پیش رو شامل قطعاتی است که با الهام از امکانات موسیقی عربی اما با بیان موسیقی ایرانی ساخته و اجرا شده‌اند.

«رقص تاریک» پیوندی میان الگوی ریتمیک چوپی موسیقی عربی و رنگ شهر آشوب ردیف موسیقی ایرانی است. «هرمزگانی» مجموعه‌ای از ملودی‌ها و نواهای محلی هرمزگان است که بخش اول آن پیوندی عمیق با همسایگان جنوبی ایران دارد و بخش دوم آن که براساس موسیقی شهر «بستک» اجرا شده، به موسیقی عراق نزدیک است.

«موشح» نیز بیانی شخصی از دو موشح قدیمی عربی با نام‌های «کلی» و «انت سلطان الملاح» است که شباهت‌هایی به تصانیف قدیمی ایرانی مانند «همچو فرهاد» و «اگر دل می‌بری جانا» دارد.

در مجموع تمامی قطعات براساس امکانات ساز تار ساخته و تنظیم شده‌اند و سعی بر آن بوده که در کنار استفاده از امکاناتی که به آنها اشاره شد هویت و بیان ساز تار مخدوش نشود.

عیسی زارعی از جمله هنرمندانی است که تحصیلات موسیقایی خود را در مقطع کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به پایان رسانده و از سن ۱۱ سالگی نیز ساز سه تار را بدون معلم آغاز کرده و پس از آن نیز در ۱۵ سالگی به فراگیری نوازندگی تار پرداخته است.

او پس از طی مراحل دانشگاهی ساز تخصصی تار را نزد هنرمندانی چون داریوش طلایی فرا گرفت و در حوزه تئوری های موسیقی نیز نزد هنرمندان و مدرسانی چون هومان اسعدی، ساسان فاطمی، امیرحسین پورجوادی، حسام الدین سراج ، خسرو مولانا، شاهین فرهت، علیرضا مشایخی و داریوش پیرنیاکان آموزه های خود را کامل تر کرد.