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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۹

«اشراق» شنیدنی شد؛ بیان موسیقی ایرانی با امکانات موسیقی عربی!

«اشراق» شنیدنی شد؛ بیان موسیقی ایرانی با امکانات موسیقی عربی!

آلبوم «اشراق» مشتمل بر قطعاتی بی کلام با هنرمندی عیسی زارعی نوازنده موسیقی کلاسیک ایرانی با الهام از امکانات موسیقی عربی در بیان موسیقی ایرانی پیش روی مخاطبان قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، «اشراق» عنوان یکی از تازه ترین آثار منتشر شده بی کلام در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر با آهنگسازی و نوازندگی تار عیسی زارعی نوازنده تار در دسترس مخاطبان قرار گرفت.

عیسی زارعی در توضیحات تکمیلی این اثر نوشته است:

مجموعه پیش رو شامل قطعاتی است که با الهام از امکانات موسیقی عربی اما با بیان موسیقی ایرانی ساخته و اجرا شده‌اند.

«رقص تاریک» پیوندی میان الگوی ریتمیک چوپی موسیقی عربی و رنگ شهر آشوب ردیف موسیقی ایرانی است. «هرمزگانی» مجموعه‌ای از ملودی‌ها و نواهای محلی هرمزگان است که بخش اول آن پیوندی عمیق با همسایگان جنوبی ایران دارد و بخش دوم آن که براساس موسیقی شهر «بستک» اجرا شده، به موسیقی عراق نزدیک است.

«موشح» نیز بیانی شخصی از دو موشح قدیمی عربی با نام‌های «کلی» و «انت سلطان الملاح» است که شباهت‌هایی به تصانیف قدیمی ایرانی مانند «همچو فرهاد» و «اگر دل می‌بری جانا» دارد.

«اشراق» شنیدنی شد؛ بیان موسیقی ایرانی با امکانات موسیقی عربی!

در مجموع تمامی قطعات براساس امکانات ساز تار ساخته و تنظیم شده‌اند و سعی بر آن بوده که در کنار استفاده از امکاناتی که به آنها اشاره شد هویت و بیان ساز تار مخدوش نشود.

عیسی زارعی از جمله هنرمندانی است که تحصیلات موسیقایی خود را در مقطع کارشناسی نوازندگی موسیقی ایرانی دانشکده هنرهای زیبا دانشگاه تهران به پایان رسانده و از سن ۱۱ سالگی نیز ساز سه تار را بدون معلم آغاز کرده و پس از آن نیز در ۱۵ سالگی به فراگیری نوازندگی تار پرداخته است.

او پس از طی مراحل دانشگاهی ساز تخصصی تار را نزد هنرمندانی چون داریوش طلایی فرا گرفت و در حوزه تئوری های موسیقی نیز نزد هنرمندان و مدرسانی چون هومان اسعدی، ساسان فاطمی، امیرحسین پورجوادی، حسام الدین سراج ، خسرو مولانا، شاهین فرهت، علیرضا مشایخی و داریوش پیرنیاکان آموزه های خود را کامل تر کرد.

کد مطلب 6968108
علیرضا سعیدی

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