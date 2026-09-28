به گزارش خبرنگار مهر، «تهران ناپلی» عنوان یکی از آثار جدید در فرآیند تولید و عرضه آثار موسیقایی است که طی روزهای اخیر در قالب یک آلبوم با همراهی آنسامبل «ناپلیتن تهران»، تنظیم آرشا عباسی و خوانندگی آترین آدالان توسط نشر جوان منتشر شد.

در توضیح این آلبوم آمده است:

این آلبوم از جایی میان خیال و واقعیت آغاز شد؛ جایی که موسیقی می‌تواند از مرزهای زمان و مکان عبور کند. در «تهران ناپلی»، موسیقی ناپلی نه به‌عنوان یک سنت دور، بلکه به‌عنوان زبانی زنده، انسانی و بی‌مرز شنیده می‌شود.

می‌گویند: «در ناپل حتی باد هم آواز می‌خواند». شاید همین باد، از پنجره‌ها و کوچه‌پس‌کوچه‌های ناپل، این نغمه‌ها را به گوش ما رسانده است؛ قطعه‌هایی که از دل تاریخ عبور کرده‌اند و گویی آشنای دیرینه‌ ما هستند؛ آوازهایی که نسل به نسل با پیام عشق روایت شده‌اند و فراتر از تعلق به یک سرزمین یا فرهنگ خاص، به بخشی از میراث مشترک بشری بدل شده‌اند. از تهران تا ناپل، پس با ما همسفر خیال شو.

آترین آدالان خواننده، آرشا عباسی تنظیم کننده و نوازنده آکاردئون، آروین کلانتری نوازنده پیانو، آیدین شفایی نوازنده پرکاشن، اردوان ارجمند نوازنده گیتار، پویا زادمجید نوازنده ویولا، محمد علیزاده نوازنده کنترباس گروه نوازندگان آلبوم «تهران ناپلی» را تشکیل می دهند؛ این در حالی است که علیرضا معتمد، مانی قربانیان و امیرمحمد کرمی خوانندگان «باس»، احسان زارعی، محمد اسدی و مهدی ابراهیمی خوانندگان تنور، غزل درودی، وانیا فرهنگ نیا، فاطمه عرب، پانته آ کریمی، کیانا دهقانی و آنتیا اصغری خوانندگان آلتو، مرجانه رمضانیان، مهسا آقابیگی، سمیه خطیبی، ماندانا رمضانیان و سارا شهبازی خوانندگان «سوپرانو» دیگر عوامل اجرایی این اثر هستند.