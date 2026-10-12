به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «حالی و خیالی» به آهنگسازی مجید مولانیا و خوانندگی علیرضا افضلی در قالب یک پروژه موسیقایی با کلام مرتبط با حوزه موسیقی کلاسیک ایرانی طی روزهای اخیر توسط نشر و پخش جوان پیش روی شنوندگان قرار گرفته است.

کریم قربانی نوازنده ویولنسل، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه و ویولا، حمید قنبری نوازنده سازهای کوبه ای، مجید مولانیا نوازنده تار و بم تار و علیرضا افضلی خواننده عوامل اجرایی این پروژه موسیقایی را تشکیل می دهند.

«چشم تو»، «تو را خواهم»، «پریشانی»، «نگاهی ز دور»، «بحر عشق» قطعاتی هستند که در این آلبوم گنجانده شده اند.

مجید مولانیا نوازنده تار و آهنگساز موسیقی کلاسیک ایرانی از جمله هنرمندان فعالی است که طی سال های اخیر در تولید و انتشار پروژه های موسیقایی چون «یار مست» با صدای سالار عقیلی، «در عشق زنده باید» با صدای وحید تاج، «چشم بی خواب» با صدای حسام الدین سراج و آثار دیگر به عنوان آهنگساز حضور داشته و در چندین رویداد ملی و بین المللی حوزه موسیقی نیز جوایز مختلفی را کسب کرده است.

علیرضا افضلی نیز از جمله خوانندگان جوان عرصه موسیقی کلاسیک ایرانی است که از کودکی فعالیت موسیقایی خود را با نوازندگی ساز سنتور در شهرستان آمل نزد جواد فرخ پور آغاز کرد و از سال ۱۳۹۱ ردیف آواز ایرانی را زیر نظر محسن شیرازی ایرائی آغاز و سپس از سال ۱۳۹۴ در محضر حمیدرضا نوربخش شیوه و ردیف آوازی دوره عالی و تکنیک های آوازی را فرا گرفت و در این دوره به شناخت فواصل موسیقی با ساز سه تار نزد زیدالله طلوعی و ریتم شناسی را با ساز تنبک نزد میلاد ولیزاده گذراند.

این هنرمند مدرس و داور رسمی آواز و ادبیات مرشدی فدراسیون ملی و بین المللی ورزش های زورخانه ای هم است و در ۲ دوره نیز جزو برگزیدگان جشنواره موسیقی جوان کشور بوده است.