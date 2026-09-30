به گزارش خبرنگار مهر، آلبوم «رقص سایه ها» اثری برای آواز و ارکستر سازهای ملی ایران با آهنگ حمید متبسم و آواز و طراحی آواز سیاوش رضوان بهبهانی توسط نشر ماهور در دسترس مخاطبان قرار گرفت.
پاشا هنجنی نوازنده نی، شهرام غلامی نوازنده عود، علیرضا دریایی نوازنده کمانچه، کیمیا نیک پور نوازنده کمانچه، بهار مدیری نوازنده قیچک آلتو، بیتا قاسمی نوازنده قیچک تنور، حامد حافظی نوازنده سنتور، ساناز ستارزاده نوازنده تار، سمیرا گلباز نوازنده بم تار، سینا خشک بیجاری نوازنده تمبک، محبوبه شوریده نوازنده تار، حمید متبسم نوازنده سه تار، احسان ذبیحی فر سرپرست ارکستر، ارد انزابی پور ضبط، میکس و مسترینگ، غزال هاشمی دستیار صدابردار گروه اجرایی این آلبوم را تشکیل می دهند.
«آغاز»، «راز»، «نیاز»، «گداز»، «فراز»، «ساز»، «ناز»، و «اعجاز» هم قطعات این پروژه موسیقایی را تشکیل می دهند.
در توضیح این اثر به قلم حمید متبسم آمده است :
اندیشه و انگیزه آهنگسازی اثری برای آواز سنتی و ارکستر را سالها پیش با خوانندگان نامآشنای زمان بهمیان کشیدم، اثری که در آن، جواب آوازها در شکلی نو، مدرن و آهنگسازیشده، به دوش ارکستر باشد، لیکن از سوی آنان جدی شمرده نشد.
روز سیام دیماه سال یکهزار و چهارصد و دو از سیاوش رضوانبهبهانی (خواننده اثر پیش رو) پیام و پیشنهادی دریافت کردم که به شکلی امکان بهراستی درآمدن این خیال را برآورده میکرد.
پس از شنیدن طرحهای آوازی او، یکی را که پردهگردی گستردهای در دستگاه ماهور دارد و بر پایه غزلی از حافظ است برگزیدم؛ غزلی که بیش از سیسال پیش در شکل تصنیفی با نام «باده شبگیر» آهنگسازی و منتشر کرده بودم.
پس از هماندیشی با خواننده، شعری از سیاوش کسرایی، با نام «رقص ایرانی» را، که همآوای سخن دادخواهانه غزل حافظ است، برای ساختن یک تصنیف نشان کردیم و آهنگسازی رقص سایهها آغاز شد. فرجام یک سال کار اثر پیش روی شماست که در اولین اجرای شنیداری آن هنرمندان و فنورزان ذکر شده در این کتاب نقشآفرینی کردند.
این اثر را به سبب شادی تمهایش، پیشکش میکنم به جوانان ایران، باشد که پسند گوش زیباپسند شما دوستداران موسیقی ایران نیز باشد.
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