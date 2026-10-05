روح الله حسینی دبیر نهمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی‌ سازمان سینمایی، با صدور حکمی از سوی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی، روح الله حسینی به عنوان دبیر نهمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران منصوب شد.

در حکم رائد فریدزاده خطاب به حسینی آمده است:

با توجه به سوابق و تجارب ارزنده علمی، پژوهشی و دانشگاهی جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان دبیر نهمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران منصوب می‌شوید.

ایجاد ارتباط سازنده و تعامل با نهادهای دانشگاهی، تقویت ارتباط میان سینما گران و دانشگاهیان با رویکرد پژوهش های سینمایی و بهره گیری از دانش روز دنیا در سیاستگذاری سینمای ایران، مورد انتظار است. امیدوارم با استفاده موثر از ظرفیت های علمی، حرفه ای و روحیه پژوهش گرانه شما، گامی موثر در جهت ارتقای جایگاه پژوهش در سینمای ایران برداشته شود.

سید روح الله حسینی که مسئولیت معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی را بر عهده دارد، متولد ۱۳۵۷ در خمین و دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دانشیار گروه مطالعات اروپا در دانشکده مطالعات جهان است.

وی پیش از این در دانشگاه تهران، سمت‏ های مختلف علمی و اجرایی از جمله مدیریت گروه مطالعات اروپا، ریاست موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا و معاونت علمی دانشکده مطالعات جهان را برعهده داشته و به‏ واسطه فعالیت‌‏های علمی و اجرایی خود به ‏عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران، استاد نمونه دانشگاه ‏های تهران و علوم پزشکی تهران در حوزه بین‏ الملل و معاون آموزشی برتر دانشگاه در سال‏ های مختلف معرفی شده است. حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی، رئیس شورای جشنواره ‏های سازمان امور سینمایی، مدیرکل دفتر جشنواره‏ ها و بین‏ الملل سازمان امور سینمایی و عضو موسس، دبیر شورای علمی، مدیرعامل مدرسه ملی سینمای ایران و دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر فعالیت کرده است و در زمینه ترجمه، نگارش و انتشار مقاله، داستان و شعر نیز کارنامه قابل توجهی دارد.