به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده در احکامی سیدمهدی طباطبایی ‏نژاد را به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت، روح الله حسینی را به سمت معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی و علیرضا اسماعیلی کلیشمی را به عنوان دستیار ویژه و دبیر کارگروه تخصصی شورای سینما منصوب کرد.

در حکم طباطبایی ‏نژاد آمده است: «نظر به تجربه، تعهد و شایستگی‌های علمی و اجرایی جنابعالی، به‌موجب این حکم به سمت «معاون ارزشیابی و نظارت» منصوب می‌شوید. در شرایطی که سینمای شریف ایران با چالش‌های اقتصادی، صنفی و ساختاری روبه‌روست، تقویت فضای گفتگو، تعامل و مشارکت میان اهالی سینما و سازمان امور سینمایی، اهمیت فراوان یافته است. توجه ویژه به منزلت و کرامت سینماگران، فراهم‌آوردن زمینه‌های مساعد برای حضور و رشد نسل جوان در عرصه سینما، همچنین بازنگری و اصلاح روند و فرایندها از جمله امور مهمی است که امید می رود با درایت و پیگیری جنابعالی در آن معاونت به ثمر بنشیند و مسیر را برای رونق و اعتلای هرچه بیشتر این حوزه هموار سازد.

توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند منان مسئلت دارم.»

در حکم روح‌الله حسینی نیز آمده است: «نظر به تعهد، شایستگی‏ های علمی و تجارب ارزنده جنابعالی، به‏ موجب این حکم به سمت «معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی» منصوب می‌شوید.

امروز، سینمای ایران در آستانه گذاری بنیادین قرار دارد؛ گذاری که فناوری‌های نوین تولید، پخش و نمایش، هوش مصنوعی، سکوهای دیجیتال و تحولات گسترده در الگوهای مصرف محتوا، آن را رقم می‌زنند. در چنین شرایطی، بهره‌گیری از پژوهش‌های کاربردی و به‌روز، پیگیری تحولات علمی و صنعتی در سطوح ملی و بین‌المللی، توسعه فناوری‌های دانش‌بنیان سینمایی، ارتقای سواد و دانش سینمایی در میان اهالی این هنر صنعت، و همچنین تولید، پردازش و انتشار شفاف و دقیق آمار و اطلاعات سینمایی، از مهم‌ترین رسالت‌های آن معاونت به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود با تدبیر، برنامه‌ریزی و مدیریت جنابعالی و همکاران ارجمندتان در آن معاونت، به‌ویژه با جلب همکاری مراکز علمی و دانشگاه‌ های سراسر کشور و نیز همراهی اصحاب شریف سینمای ایران، گام‌های مؤثری در مسیر ارتقاء جایگا ه سینمای ملی، در عرصه داخلی و نیز در تعاملات بین‌المللی، برداشته شود. توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام این مسئولیت خطیر از خداوند منان مسئلت دارم.»

همچنین در حکم رئیس سازمان سینمایی خطاب به علیرضا اسماعیلی کلیشمی آمده است: «نظر به تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی در حوزه فرهنگ و هنر به‌ موجب این حکم به‌عنوان «دستیار ویژه و دبیر کارگروه تخصصی شورای سینما» منصوب می‌شوید.

شورای سینما یکی از مهم‌ترین ارکان عرصه صنعت تصویر کشور محسوب می‌شود که وظیفه توسعه و ارتقاء عمومی سینما و پیگیری مسائل و موضوعات زیست بوم این حوزه را در سطح کشور بر عهده دارد. امید می‌رود با برگزاری منظم جلسات شورا و همچنین کارگروه تخصصی آن و به ویژه تشکیل شورای سینما در استان ها، تحت نظارت و راهبری جنابعالی، گامی موثر در اعتلاء و پیشرفت سینمای ایران برداشته شود. توفیق جنابعالی را از خداوند منان مسئلت می نمایم.»

سیدمحمد مهدی طباطبایی نژاد متولد ۱۳۴۹ در تهران دانش آموخته دکتری مدیریت رسانه و تهیه کننده ارشد سیمای جمهوری اسلامی ایران است که در سابقه مدیریت او معاونت نظارت و ارزشیابی سازمان سینمایی، دبیری سی و نهمین جشنواره‌ی ملی فیلم فجر، مدیرعاملی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی، دبیری شش دوره جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران - سینماحقیقت، ریاست شورای ارزشیابی هنری هنرمندان سینما، سرپرستی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی و نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر (ساترا) به چشم می خورد.

سید روح الله حسینی معاون قبلی ارزیابی و نظارت سازمان سینمایی و معاون جدید توسعه فناوری و مطالعات سینمایی متولد ۱۳۵۷ در خمین و دارای مدرک دکترای زبان و ادبیات فرانسه از دانشگاه تهران عضو هیأت علمی دانشگاه تهران و دانشیار گروه مطالعات اروپا در دانشکده مطالعات جهان است. وی پیش از این در دانشگاه تهران، سمت‏ های مختلف علمی و اجرایی از جمله مدیریت گروه مطالعات اروپا، ریاست موسسه مطالعات آمریکای شمالی و اروپا و معاونت علمی دانشکده مطالعات جهان را برعهده داشته و به‏ واسطه فعالیت‌‏های علمی و اجرایی خود به ‏عنوان استاد نمونه دانشگاه تهران، استاد نمونه دانشگاه‏های تهران و علوم پزشکی تهران در حوزه بین‏ الملل و معاون آموزشی برتر دانشگاه در سال‏های مختلف معرفی شده است. حسینی در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، به عنوان مدیر کل دفتر مطالعات و دانش سینمایی، رئیس شورای جشنواره ‏های سازمان امور سینمایی، مدیرکل دفتر جشنواره‏ ها و بین‏ الملل سازمان امور سینمایی و عضو موسس، دبیر شورای علمی، مدیرعامل مدرسه ملی سینمای ایران و دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر فعالیت کرده است و در زمینه ترجمه، نگارش و انتشار مقاله، داستان و شعر نیز کارنامه قابل توجهی دارد.

علیرضا اسماعیلی کلیشمی هم که پیش از این به عنوان معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی مسئولیت داشت، متولد ۱۳۴۷ در قزوین دارای مدرک دکترای رشته سیاستگذاری فرهنگی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم است.

این استاد دانشگاه با سابقه پژوهش و تالیف مقالات و کتاب های داخلی و خارجی متعدد، در سال‌های گذشته دستیار و مدیرکل حوزه ریاست سازمان سینمایی و به عنوان رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اسپانیا و ایتالیا، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان، مدیرکل فرهنگی اروپا و آمریکا سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مسئولیت داشته است.