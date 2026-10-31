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۹ آبان ۱۴۰۵، ۱۴:۲۸

محمدرسول صادقی مدیرعامل «هنروتجربه» شد

محمدرسول صادقی مدیرعامل «هنروتجربه» شد

رئیس سازمان سینمایی محمدرسول صادقی را به عنوان مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری «هنروتجربه» سینمای ایرانیان منصوب کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی در حکمی، محمدرسول صادقی را به عنوان مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری «هنروتجربه» سینمای ایرانیان منصوب کرد.

در حکم رائد فریدزاده خطاب به صادقی آمده است:

«نظر به تعهد، تجربه و شایستگی های ارزشمند جنابعالی، به موجب این حکم به سمت مدیرعامل موسسه فرهنگی و هنری هنر و تجربه سینمای ایرانیان منصوب می‌شوید.

امید است با تدبیر، برنامه‌ریزی و مدیریت جنابعالی در راه اندازی و تداوم فعالیت ها و همراهی اهالی شریف سینمای ایران، گام های موثری در مسیر ارتقای جایگاه سینمای ملی در عرصه داخلی و بین المللی برداشته شود.

ایجاد زمینه مناسب برای نمایش آثار سینمایی هنری، تجربی و سینمای اندیشه محور و افزایش سطح کیفی و کمی سینمای هنر و تجربه و نیز توسعه سهم بازارها و رویدادهای تخصصی سینمایی.

توسعه استانداردهای اجرایی، محتوایی و بین المللی و ظرفیت های فناورانه و رسانه ای در برگزاری جشنواره ها و رویدادهای سینمایی.

ساماندهی و مدیریت بهینه منابع مالی، اجرایی و پشتیبانی جشنواره ها و رویدادهای سینمایی و همچنین جذب مشارکت های دولتی، عمومی و خصوصی برای توسعه جشنواره ها و رویدادهای سینمایی.

توسعه زیرساخت های مشترک و متمرکز برای ارتقای بهره وری و کاهش هزینه ها.

ایجاد و توسعه آرشیو، بانک اطلاعات و مرکز اسناد مرتبط با جشنواره ها و رویدادهای سینمایی.

از جمله امور مورد انتظار است.

توفیق روز افزون جنابعالی را در انجام و مسئولیت محوله از خداوند متعال خواهانم.»

محمدرسول صادقی متولد ۱۳۵۶ در تهران و دانش آموخته دکترای فرهنگ و ارتباطات است. وی از سال ۱۳۷۵ فعالیت حرفه‌ای خود را با روزنامه‌نگاری آغاز کرد و تا پیش از این عضو هیئت مدیره و معاون ارتباطات و جشنواره‌های انجمن سینمای جوانان ایران، معاون فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ایران، معاون فرهنگی و هنری کمیسیون ملی یونسکو، مشاور مدیرعامل و مدیر روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، مدیرکل روابط عمومی سازمان سینمایی، معاون تولید هنری و مدیر روابط عمومی و امور بین‌الملل بنیاد رودکی، مدیر روابط عمومی فرهنگستان علوم و ... بوده است.

کد مطلب 6995289
ندا زنگینه

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