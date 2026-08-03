به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی سازمان سینمایی، در نشست تودیع و معارفه مدیران جدید سازمان سینمایی که جمعی از مدیران و مسئولان سازمان سینمایی و موسسات تابعه حضور داشتند، رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی با تجلیل از سید محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون جدید ارزشیابی و نظارت به دلیل پذیرفتن این مسئولیت گفت: تجربه زیست یگانه‌ای که آقای طباطبایی نژاد در این حوزه داشتند از ایشان شخصیت علمی ویژه ای می سازد که در یکی از سخت ترین شرایط که در آن قرار داریم، کمک کنند تا حوزه سینما و حوزه فرهنگ از آسیب های احتمالی مصون بمانند.

وی در ادامه با تجلیل از روح الله حسینی معاون سابق ارزشیابی و نظارت، اعتمادسازی را یکی از مهمترین ابزارها برای جلب مخاطب و هنرمند عنوان و اظهار کرد: ایشان اقدامات بسیاری در زمان مسئولیتش انجام داد که یکی از مهمترین آنها بحث اعتمادسازی بود. یعنی شما قبل از هر چیزی نیاز به اعتماد دارید و شفافیت به اعتمادسازی کمک می کند. چیزی که به شدت به آن نیاز داریم.

شورای عالی سینما تزیینی نیست

فریدزاده در ادامه با قدردانی از زحمات و تلاش های علیرضا اسماعیلی کلیشمی معاون سابق توسعه فناوری و مطالعات سینمایی او را از جمله مدیرانی نامید که همواره منشا خیر بوده و با تجربه و درایت کارها را پیش برده‌ است.

رئیس سازمان سینمایی تشکیل کارگروه تخصصی سینما و تشکیل شورای سینما را از جمله اتفاقات مهم در این حوزه عنوان کرد و افزود: امیدوارم شاهد برگزاری منظم شورا و کارگروه تخصصی آن و همچنین تسریع در شکل گیری شورای سینما به عنوان تنها بازویی که در استان می تواند شکل بگیرد، باشیم. وقتی که این شورا به ریاست استاندار استان برگزار می شود و تفویضی که از طرف رئیس جمهور به استاندار وجود دارد، بخش عمده ای از این دغدغه ها و فعالیت های استانی به دستور مستقیم استاندار محقق می شود.

وی درباره اهمیت شورای عالی سینما برای استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای ارتقای سینما نیز گفت: شورای عالی سینما یک امر تصنعی و تزیینی نیست. ما چنان که باید از ظرفیت‌های شورای سینما بهره نگرفتیم. بالاخره این شورای فرادستی است که به ریاست معاون اول رئیس جمهور می تواند تمام فرایندهای مرسوم اداری ما را سرعت بخشد. چون حکمی که در آنجا استخراج و اعلام می‌شود قطعا ضمانت اجرایی آن به اندازه حکمی است که هیئت دولت آن را ابلاغ می کند.

کار ما تنظیم‌گری است

سید محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون جدید ارزشیابی و نظارت نیز تصریح کرد: معاونت نظارت، معاونت ممیزی نیست بلکه ممیزی و اصلاح جزء حداقلی از این معاونت است. معاونت نظارت و ارزشیابی، معاونت «تنظیم گری» است. برای اینکه هنرمند در امنیت و آسودگی کامل اثرش را تولید کند و مخاطب هم با اطمینان از این امنیت، اثر هنری ببیند و لذت ببرد. کار تنظیم‌گر اینجاست که این ۲ مسیر به هم متصل شود و اتفاق مبارکی بیفتد و نتیجه آن هم رضایت مخاطب و هم امنیت و رضایت هنرمندان است. اگر این موضوع را تقلیل دهیم که معاونت نظارت، معاونتی است که فیلمنامه را می گیرد و اشکال آن را رفع می کند، این وظیفه حداقلی است.

بررسی ۲۰۴ تقاضای پروانه ساخت در ۶۱۹ روز

روح الله حسینی هم در این نشست گفت: من از ۲۷ آبان ۱۴۰۳ تا ۷ مرداد امسال، به مدت ۶۱۹ روز در مسئولیت معاونت ارزشیابی و نظارت بودم که ۵۲ روز آن در جنگ گذشت و ۴۱۰ روز آن نیز در سایه جنگ سپری شد. تنها ۴ ماه ذهن ما برای برنامه ریزی و کار کردن آرامش داشت. در این مدت یاد گرفتیم که در شرایط پیچیده جنگی هم می شود چراغ سینما را روشن نگاه داشت. همزمان یاد گرفتیم که فرهنگ برای امنیت خاطر مردم، برای دل مردم و برای حفظ امید مردم چقدر مهم است و همچنین یاد گرفتیم امنیت جانی و روانی برای رونق فرهنگ مهم است و از این به بعد بیشتر به آن فکر می‌کنیم.

حسینی با ارائه گزارشی از کارهای انجام شده در حوزه معاونت نظارت و ارزشیابی گفت: طبق گزارشی که آقای حبشی دادند، ۲۰۴ درخواست پروانه ساخت در این ۶۱۹ روز مورد بررسی قرار گرفته است.

تلاش جمعی برای ارتقای سینمای ایران

در ادامه علیرضا اسماعیلی کلیشمی معاون سابق توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با اشاره به موضوع همدلی در بین مدیران سازمان سینمایی گفت: در سفری که به اردبیل داشتیم برخی از دوستان به این نکته اشاره کردند که چیزی که در سازمان سینمایی دیدیم همدلی مدیران عالی سینما با یکدیگر بود. ما وظیفه داریم که در جهت ارتقای وضعیت سازمان سینمایی و حفظ و هویت آن بکوشیم.

در انتهای این نشست احکام سید محمدمهدی طباطبایی نژاد معاون ارزشیابی و نظارت، روح الله حسینی معاون توسعه و فناوری و مطالعات سینمایی و علیرضا اسماعیلی کلیشمی دستیار ویژه و دبیر کار گروه تخصصی شورای سینما از سوی رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی اعطا شد.