به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد حسینی طایفه با اشاره به اجرای برنامه‌های پایش و حفاظت از مرال در جنگل‌های هیرکانی شهرستان سیاهکل اظهار کرد: همزمان با فصل گاوبانگی، نیروهای محیط زیست در قالب چند گروه در بخش‌های مختلف زیستگاه‌های مرال در ارتفاعات سیاهکل حضور میدانی پیدا کردند.

وی افزود: در این برنامه معاون محیط زیست طبیعی و تنوع زیستی، رؤسای ستادی حوزه‌های نظارت بر حیات وحش و زیستگاه‌ها و امور مناطق و جمعی از محیط‌بانان نیز حضور داشتند و وضعیت زیستگاه و جمعیت مرال‌ها را از نزدیک مورد بررسی قرار دادند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه پایش مرال در فصل گاوبانگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، گفت: این برنامه با دو هدف اصلی شامل ثبت و پایش بانگ‌ها و مشاهدات مرتبط با مرال و همچنین اجرای برنامه‌های حفاظتی و ارزیابی میدانی وضعیت زیستگاه انجام می‌شود.

بانگ مرال‌ها؛ ابزاری برای پایش جمعیت

حسینی طایفه با اشاره به ویژگی‌های رفتاری مرال‌ها در فصل گاوبانگی تصریح کرد: در این دوره، مرال‌های نر با سر دادن بانگ‌های ویژه حضور خود را اعلام می‌کنند و همین ویژگی امکان پایش و برآورد جمعیت این گونه را برای کارشناسان فراهم می‌کند.

وی ادامه داد: محیط‌بانان و کارشناسان با حضور در زیستگاه‌های اصلی مرال، بانگ‌ها و مشاهدات را ثبت و شمارش کرده و داده‌های به‌دست‌آمده را برای ارزیابی وضعیت جمعیت این گونه مورد استفاده قرار می‌دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان با بیان اینکه مرال یا گوزن قرمز بزرگ‌ترین گونه گوزن ایران است، افزود: این گونه در بخش‌هایی از جنگل‌های هیرکانی، از جمله زیستگاه‌های جنگلی گیلان، پراکنش دارد و حفاظت از جمعیت و زیستگاه آن از برنامه‌های مهم محیط زیست استان به شمار می‌رود.

حفاظت میدانی از مرال در حساس‌ترین فصل

حسینی طایفه با اشاره به اینکه فصل گاوبانگی هر سال از پانزدهم شهریور تا پانزدهم مهرماه ادامه دارد، بیان کرد: در این بازه زمانی، محیط‌بانان و کارشناسان محیط زیست با حضور در مناطق مختلف، ضمن پایش جمعیت مرال‌ها، شرایط زیستگاه را نیز بررسی و تهدیدهای احتمالی را شناسایی می‌کنند.

وی تصریح کرد: حضور میدانی نیروهای محیط زیست در منطقه شکارممنوع دیلمان و درفک، علاوه بر سرشماری و پایش مرال، فرصتی برای ارزیابی شرایط زیستگاه و تقویت اقدامات حفاظتی در این مناطق فراهم می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست گیلان تأکید کرد: حفاظت از مرال در فصل گاوبانگی صرفاً به ثبت و شمارش بانگ‌ها محدود نمی‌شود، بلکه حضور مستمر محیط‌بانان در عرصه، پایش شرایط زیستگاه، شناسایی تهدیدها و پیشگیری از عوامل آسیب‌زا بخش مهمی از برنامه حفاظتی محیط زیست گیلان را تشکیل می‌دهد.