به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، اگر به دنبال راهی سریع و راحت برای مرتب کردن موهای بدن هستید، یک بادی گروم مناسب می‌تواند جای چند ابزار مختلف را بگیرد. ماشین‌های اصلاح بدن مردانه با طراحی متفاوت، سری‌های مخصوص نواحی حساس و قابلیت استفاده در شرایط خشک و مرطوب عرضه می‌شوند و هرکدام برای نیاز خاصی مناسب هستند. در ادامه، چند مدل کاربردی را بررسی می‌کنیم.

راهنمای خرید ماشین اصلاح بدن (نکات مهم در انتخاب)

برای انتخاب بهترین ماشین اصلاح موی بدن آقایان، لازم است در زمان خرید به برخی نکات توجه داشته باشید. این نکات عبارتند از:

نوع تیغه: تیغه‌های باکیفیت و ضدالتهاب برای کاهش احتمال کشیدگی مو و تحریک پوست مناسب‌ترند.

مقاومت در برابر آب: برای استفاده در حمام یا اصلاح مرطوب، مدل ضدآب انتخاب کنید.

سری و شانه‌ها: تنوع سری‌ها امکان اصلاح نواحی حساس و تنظیم طول مو را فراهم می‌کند.

باتری: شارژدهی مناسب برای استفاده بدون وقفه اهمیت زیادی دارد.

طراحی و وزن: بدنه ارگونومیک و ضدلغزش، کنترل دستگاه را راحت‌تر می‌کند.

قابلیت شست‌وشو: شست‌وشوی آسان، نظافت و نگهداری دستگاه را ساده‌تر می‌کند.

۱- ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG۷۴۸۰/۵۰

فیلیپس BG۷۴۸۰/۵۰ برای کاربرانی طراحی شده که از ماشین اصلاح بدن، انعطاف‌پذیری و کنترل دقیق می‌خواهند. وجود چندین تنظیم طول باعث می‌شود بتوانید برای قسمت‌های مختلف بدن، اندازۀ مناسب مو را انتخاب کنید و در نواحی حساس نیز کنترل بیشتری داشته باشید.

سر خم‌شونده دوبعدی به حرکت راحت‌تر این شیور بدن مردانه روی انحناهای بدن کمک می‌کند و دستۀ مخصوص اصلاح کمر نیز استفاده از دستگاه را برای قسمت‌هایی که دسترسی به آن‌ها دشوار است، ساده‌تر خواهد کرد. نور LED هم دید بهتری هنگام اصلاح ایجاد می‌کند. امکانات و ویژگی‌های جذاب این دستگاه باعث شده تا بسیاری از کاربران از آن به عنوان بهترین بادی گروم مردانه یاد کنند.

مهم‌ترین ویژگی‌ها

ضدآب و قابل استفاده در شرایط مرطوب

باتری لیتیوم یونی

شارژ کامل در ۶۰ دقیقه

امکان استفاده برای ۱۲۰ دقیقه با یک بار شارژ

تنظیم طول در ۱۱ حالت

بازۀ تنظیم طول از ۱ تا ۷ میلی‌متر

شارژ سریع؛ ۵ دقیقه شارژ برای یک اصلاح

۲- ماشین اصلاح بدن مردانه براون مدل BG۵۳۶۰

براون BG۵۳۶۰ گزینه‌ای مناسب برای افرادی است که می‌خواهند با یک دستگاه، بخش‌های مختلف بدن را مرتب کنند. طراحی این مدل به گونه‌ای است که علاوه بر اصلاح معمول بدن، امکان استفاده از سری‌ها و شانه‌های متفاوت را نیز در اختیار کاربر قرار می‌دهد.

تنوع متعلقات همراه باعث می‌شود بتوانید برای نواحی حساس یا اصلاح صورت از ابزار مناسب استفاده کنید و در نتیجه کنترل بیشتری روی نتیجه نهایی داشته باشید. طراحی بی‌سیم نیز آزادی عمل بیشتری هنگام استفاده ایجاد می‌کند. البته اگر برای مرتب کردن موهای بینی و گوش نیز به دستگاهی جداگانه نیاز دارید، می‌توانید از یک موزن بینی مناسب استفاده کنید.

مهم‌ترین ویژگی‌ها

تکنولوژی اصلاح برش مستقیم

تیغه با جنس استیل ضدزنگ

شارژ کامل در ۵۰ دقیقه

امکان استفاده برای ۱۰۰ دقیقه با یک بار شارژ

۴ عدد سری

شانه ظریف ۱ میلی‌متری

شانه مخصوص مناطق حساس

شانه کشویی ۳ تا ۱۱ میلی‌متر برای صورت

۳- ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل QP۱۶۲۴

فیلیپس QP۱۶۲۴ برای کسانی مناسب است که علاوه بر بدن، به مرتب کردن موهای صورت نیز اهمیت می‌دهند و دستگاهی چندمنظوره می‌خواهند. طراحی ارگونومیک و بدنه مقاوم در برابر لغزش باعث می‌شود کنترل دستگاه در دست راحت باشد و بتوانید با اطمینان بیشتری قسمت‌های مختلف بدن را اصلاح کنید. امکان اصلاح خشک و مرطوب نیز آزادی عمل بیشتری به کاربر می‌دهد. تیغه‌های ضدالتهاب و سیستم جلوگیری از گیرکردن مو، استفاده از دستگاه را برای اصلاح بدن راحت‌تر می‌کنند.

مهم‌ترین ویژگی‌ها

وزن ۲۰۰ گرمی

تکنولوژی اصلاح برش مستقیم

تیغه از جنس استیل ضدزنگ

قابلیت اصلاح با شماره صفر

شارژ کامل در ۴۸۰ دقیقه

مدت زمان استفاده: ۳۰ دقیقه

مجهز به ۵ عدد سری و شانه

شامل شانه‌های مخصوص صورت و بدن

دارای شانه مخصوص پوست‌های حساس

۴- ماشین اصلاح بدن و صورت وی جی آر مدل V-۱۶۸

ماشین اصلاح VGR V-۱۶۸ انتخابی اقتصادی برای کاربرانی است که به دنبال یک ماشین اصلاح ساده و سبک برای مرتب کردن موهای بدن و صورت هستند. قابلیت تنظیم سرعت این مدل امکان کنترل بهتر عملکرد دستگاه را در شرایط مختلف فراهم می‌کند و شانه‌های قابل تنظیم نیز برای تغییر اندازۀ اصلاح کاربرد دارند. طراحی ارگونومیک دستگاه باعث می‌شود استفاده از آن راحت‌تر باشد و ابعاد جمع‌وجور آن نیز حمل و نگهداری را آسان می‌کند. این مدل برای کسانی که امکانات پیچیده نمی‌خواهند و بیشتر به یک ابزار کاربردی برای اصلاح روزمره نیاز دارند، قابل توجه است.

مهم‌ترین ویژگی‌ها

باتری لیتیوم یونی

شارژ کامل در ۴۸۰ دقیقه

استفاده برای ۶۰ دقیقه با یک بار شارژ

۳ عدد شانه

حداقل اندازۀ اصلاح ۰٫۱ میلی‌متری

قابلیت تنظیم سرعت

۵- ماشین اصلاح بدن فیلیپس مدل BG۷۴۷۰/۱۵

فیلیپس BG۷۴۷۰/۱۵ برای افرادی مناسب است که یک بادی گروم ساده‌تر اما قابل اتکا برای استفاده‌های روزمره می‌خواهند. این مدل با تمرکز بر اصلاح بدن طراحی شده و می‌تواند برای مرتب کردن موهای قسمت‌های مختلف بدن مورد استفاده قرار بگیرد. ساختار دستگاه امکان استفاده راحت را فراهم می‌کند و باتری آن نیز برای چندین نوبت اصلاح پس از هر بار شارژ مناسب است. وجود چند سری همراه به کاربر اجازه می‌دهد ابزار مناسب‌تری را برای شرایط مختلف انتخاب کند. ویژگی‌های این ماشین اصلاح بدن فیلیپس سبب شده تا آن را در لیست بهترین ماشین اصلاح صورت و بدن قرار دهیم.

مهم‌ترین ویژگی‌ها

اصلاح برش مستقیم

تیغه از جنس استیل ضدزنگ

شارژ کامل در ۶۰ دقیقه

استفاده برای ۱۲۰ دقیقه با یک بار شارژ

وجود ۳ عدد سری

مقاوم در برابر آب

مناسب برای استفاده در شرایط مرطوب

۶- ماشین اصلاح موی صورت و بدن فیلیپس مدل MG۷۹۲۲/۱۵

یکی دیگر از موارد لیست بهترین ماشین اصلاح صورت و بدن مردانه، فیلیپس MG۷۹۲۲/۱۵ است. این دستگاه بیشتر برای کاربرانی جذاب است که به جای یک بادی گروم ساده، به دنبال دستگاهی چندمنظوره برای اصلاح صورت، بدن و سر هستند. این مدل مجموعه بزرگی از شانه‌ها و سری‌های مختلف را در اختیار می‌گذارد و به همین دلیل می‌توان طول اصلاح را با دقت بیشتری تنظیم کرد. سنسور هوشمند تشخیص تراکم و ضخامت مو نیز با بررسی سطح پوست، قدرت دستگاه را متناسب با شرایط اصلاح تنظیم می‌کند. علاوه بر این، وجود سری‌های مخصوص جزئیات، گوش و بینی و نواحی حساس، کاربردهای دستگاه را فراتر از اصلاح بدن می‌برد.

مهم‌ترین ویژگی‌ها

تکنولوژی اصلاح برش مستقیم

تیغه از جنس استیل پیشرفته

باتری لیتیوم یونی

شارژ کامل در ۱ ساعت

استفاده برای ۱۲۰ دقیقه با یک بار شارژ

تیغه‌های خود تیز شونده و ضدالتهاب

نمایش وضعیت باتری

امکان استفاده خشک و مرطوب

قابل استفاده زیر دوش

دارای سری موزن گوش و بینی

دارای سری اصلاح جزئیات

شانه‌های مخصوص سر، صورت، بدن و پوست حساس

شانه تنظیم شونده با دقت ۰٫۲ میلی‌متر

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