فشارهای اقتصادی پروژه «ورزشگاه نئوم» عربستان را متوقف کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دو منبع مطلع اعلام کردند: عربستان سعودی برنامه ساخت ورزشگاه نئوم، یکی از شاخص‌ترین پروژه‌های مورد نظر این کشور برای میزبانی جام جهانی فوتبال ۲۰۳۴، را به دلیل تأخیر و کوچک‌شدن ابعاد پروژه‌های مرتبط، فعلاً متوقف کرده است.

ورزشگاه نئوم قرار بود در قالب سازه‌ای معلق و منحصربه‌فرد در مجموعه عظیم «لاین» ساخته شود؛ پروژه‌ای که به‌عنوان بخشی از طرح توسعه گسترده نئوم، قرار بود به طول ۱۶۰ کیلومتر امتداد داشته باشد و یکی از نمادهای اصلی چشم‌انداز ۲۰۳۰ عربستان باشد.

بر اساس داده‌های شرکت «مید پروجکتس» که اطلاعات بازار ساخت‌وساز منطقه را رصد می‌کند، هزینه پیش‌بینی‌شده برای ساخت ورزشگاه نئوم حدود ۲.۵ میلیارد دلار برآورد شده و قرار بود این ورزشگاه گنجایش حدود ۴۶ هزار تماشاگر را داشته باشد.

با این حال، دو منبع مطلع اعلام کرده‌اند که برنامه ساخت این ورزشگاه تا زمان نامعلومی به حالت تعلیق درآمده است.

شرکت نئوم و مرکز ارتباطات دولت عربستان به درخواست‌ها برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ نداده‌اند و وزارت ورزش عربستان نیز پرسش‌ها را به نهاد عالی مسئول میزبانی جام جهانی ۲۰۳۴ ارجاع داده است.

این تحولات در شرایطی رخ می‌دهد که عربستان در حال ساخت یا بازسازی ۱۵ ورزشگاه در پنج شهر و توسعه ده‌ها مرکز تمرینی برای جام جهانی ۲۰۳۴ است. بر اساس داده‌های مید پروجکتس، ارزش مجموع این پروژه‌ها حدود ۲۲.۷ میلیارد دلار برآورد شده است.

در همین حال، یاسر الرمیان، رئیس صندوق سرمایه‌گذاری عمومی عربستان، پیشتر اعلام کرده بود که پروژه «لاین» دیگر در اولویت قرار ندارد و اجرای آن پیش از سال ۲۰۳۰ ضروری نیست؛ هرچند وی از لغو پروژه‌ها سخنی به میان نیاورده بود.

توقف «ورزشگاه نئوم» در حالی صورت می‌گیرد که عربستان طی ماه‌های اخیر در پی فشارهای اقتصادی ناشی از جنگ و اختلال در صادرات نفت، روند بازنگری و کاهش هزینه در پروژه‌های عظیم نئوم را تشدید کرده است.