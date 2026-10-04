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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱:۰۲

مقام یمنی: توان لازم برای توقف تجاوز عربستان را داریم

مقام یمنی: توان لازم برای توقف تجاوز عربستان را داریم

یک مقام نظامی یمن با تأکید بر آمادگی نیروهای مسلح این کشور گفت: یمن از توان و ابزارهای لازم برای وادار کردن عربستان به توقف تجاوز و محاصره برخوردار است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سبأ، یک منبع نظامی یمنی اعلام کرد: نیروهای مسلح این کشور از آمادگی و ظرفیت‌های لازم برای مقابله با آنچه وی «تجاوز و محاصره عربستان» خواند، برخوردار هستند.

این مقام نظامی در واکنش به اظهارات اخیر مقام‌های سعودی گفت: «در آنچه نظام سعودی اعلام کرده، چیز جدیدی وجود ندارد؛ آنها طی ۱۲ سال گذشته همین مواضع را تکرار کرده‌اند و ما این اظهارات را صرفاً آرزو می‌دانیم.»

وی افزود که حملات نیروهای مسلح یمن در عمق خاک عربستان، جنبه دفاعی دارد و «متجاوز حقی ندارد».

این منبع نظامی یمنی در پایان تأکید کرد که نیروهای مسلح این کشور به مقابله با تجاوز و اقدامات مجرمانه عربستان، ادامه خواهند داد.

کد مطلب 6968028

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