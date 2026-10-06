رد گزارش رویترز درباره استقرار گسترده نیروهای نظامی پاکستان در عربستان

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای رسمی، گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز را که مدعی استقرار ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی پاکستان در عربستان سعودی است، تکذیب کرد.

در گزارش منتشر شده توسط رویترز، از موضوعی تحت عنوان «توافق دفاعی مشترک مکه» سخن به میان آمده بود که بر اساس آن، پاکستان تعداد قابل توجهی از نیروهای خود را جهت همکاری‌های نظامی در عربستان مستقر کرده است.

با این حال، مقامات پاکستانی با اشاره به اینکه این گزارش بر پایه منابع ناشناس و اطلاعات نادرست بنا شده است، تأکید کردند که تمامی ارقام ذکر شده، از جمله تعداد نیروهای نظامی و دیگر جزئیات مطرح شده در این ادعا، «ساختگی» و بدون پایه واقعی است.

این واکنش نشان‌دهنده تلاش اسلام‌آباد برای جلوگیری از انتشار شایعات در حوزه روابط نظامی و دفاعی با ریاض است.



