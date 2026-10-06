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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۲۳:۵۹

رد گزارش رویترز درباره استقرار گسترده نیروهای نظامی پاکستان در عربستان

رد گزارش رویترز درباره استقرار گسترده نیروهای نظامی پاکستان در عربستان

وزارت اطلاعات پاکستان با رد گزارش خبرگزاری رویترز مبنی بر انعقاد «توافق دفاعی مشترک مکه»، خبر استقرار ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی خود در خاک عربستان سعودی را کاملاً ساختگی و فاقد اعتبار دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت اطلاعات پاکستان در بیانیه‌ای رسمی، گزارش منتشر شده توسط خبرگزاری رویترز را که مدعی استقرار ۳۰ تا ۴۰ هزار نیروی نظامی پاکستان در عربستان سعودی است، تکذیب کرد.

در گزارش منتشر شده توسط رویترز، از موضوعی تحت عنوان «توافق دفاعی مشترک مکه» سخن به میان آمده بود که بر اساس آن، پاکستان تعداد قابل توجهی از نیروهای خود را جهت همکاری‌های نظامی در عربستان مستقر کرده است.

با این حال، مقامات پاکستانی با اشاره به اینکه این گزارش بر پایه منابع ناشناس و اطلاعات نادرست بنا شده است، تأکید کردند که تمامی ارقام ذکر شده، از جمله تعداد نیروهای نظامی و دیگر جزئیات مطرح شده در این ادعا، «ساختگی» و بدون پایه واقعی است.

این واکنش نشان‌دهنده تلاش اسلام‌آباد برای جلوگیری از انتشار شایعات در حوزه روابط نظامی و دفاعی با ریاض است.


کد مطلب 6970234

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    نظرات

    • IR ۰۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۱۵
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      دولت و ارتش پاکستان گدای دلار پرستش کننده جبت و طاغوت

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