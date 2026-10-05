به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، برای شرکتی که بخش زیادی از کار روزانه‌اش به اینترنت وابسته است، قطعی ارتباط فقط یک مشکل فنی نیست. بسته به نوع فعالیت مجموعه، همین وقفه می‌تواند روند کار را مختل کند و برای شرکت هزینه ایجاد کند.

رسپینا در رشت نمایندگی و تیم فنی مستقر دارد. در پشتیبانی از سرویس پهنای باند اختصاصی در رشت، اگر بررسی مشکل به حضور در محل نیاز داشته باشد، رسیدگی به اعزام نیرو از شهر دیگری وابسته نیست.

هزینه قطعی اینترنت به همان دقایق قطعی محدود نمی‌شود

فرض کنید اینترنت یک شرکت ۲۰ دقیقه قطع شود و در این مدت ۱۵ نفر نتوانند بخشی از کارشان را انجام دهند. در چنین حالتی، فقط مدت قطعی مطرح نیست؛ زمانی که کارکنان منتظر مانده‌اند و کارهایی که بعداً باید پیگیری شوند نیز باید در نظر گرفته شوند.

پس از برقراری دوباره اینترنت هم ممکن است بعضی فایل‌ها دوباره ارسال شوند، کارهای نیمه‌تمام ادامه پیدا کنند یا درخواست‌های عقب‌افتاده نیاز به پیگیری داشته باشند. گاهی برگشتن به روال عادی بیشتر از خود قطعی زمان می‌برد.

میزان این هزینه به نوع فعالیت شرکت بستگی دارد و نمی‌توان برای همه کسب‌وکارها یک رقم ثابت در نظر گرفت.

چرا هزینه قطعی برای همه کسب‌وکارها یکسان نیست؟

اندازه شرکت به‌تنهایی نشان نمی‌دهد قطعی اینترنت تا چه اندازه برای آن دردسرساز است. ممکن است یک مجموعه کوچک بیشتر فعالیت‌هایش را آنلاین انجام دهد، در حالی که یک سازمان بزرگ بتواند بخشی از کار خود را بدون اینترنت ادامه دهد.

تفاوت اصلی در میزان وابستگی کارهای روزانه به اینترنت است. دسترسی به نرم‌افزارهای سازمانی، ارتباط میان شعب، انتقال فایل، سرویس‌های ابری یا تماس‌های VoIP در بعضی شرکت‌ها جزو ابزارهای اصلی کار هستند. از دسترس خارج شدن چند مورد از این سرویس‌ها می‌تواند بخش‌های مختلف مجموعه را هم‌زمان درگیر کند.

برای سنجیدن این وابستگی، کافی است مشخص شود در زمان قطعی کدام فعالیت‌ها همچنان قابل انجام‌اند و کدام کارها متوقف می‌شوند.

اینترنت همیشه قطع نمی‌شود؛ گاهی فقط درست کار نمی‌کند

اختلال اینترنت همیشه با قطع کامل ارتباط همراه نیست. گاهی سرویس برقرار است، اما کیفیت آن افت کرده و بعضی کارها دیگر مثل قبل انجام نمی‌شوند.

افزایش Packet Loss یا Latency می‌تواند روی تماس‌های VoIP، دسترسی به سامانه‌های آنلاین یا انتقال اطلاعات اثر بگذارد. ممکن است تماس مرتب قطع و وصل شود، یک سامانه با تأخیر پاسخ دهد یا انتقال فایل بیشتر از حد معمول طول بکشد.

این نوع اختلال گاهی دیرتر جلب توجه می‌کند، چون اینترنت ظاهراً وصل است. کار متوقف نشده، اما انجام همان فعالیت‌های روزمره زمان بیشتری می‌برد.

در سرویس‌های سازمانی، مانیتورینگ شبکه فقط برای تشخیص قطعی نیست و افت کیفیت ارتباط هم باید قابل بررسی باشد.

وقتی اختلال به مشتری هم می‌رسد

اگر فروش یا ارائه خدمات به اینترنت وابسته باشد، آثار اختلال ممکن است برای مشتری هم محسوس باشد.

پاسخ به یک درخواست ممکن است دیرتر انجام شود، ثبت سفارش به تعویق بیفتد یا ارائه یک خدمت بیشتر از زمان معمول طول بکشد. چنین اتفاق‌هایی الزاماً به معنی از دست رفتن مشتری نیستند، اما تکرار آن‌ها می‌تواند تجربه مشتری از مجموعه را تحت تأثیر قرار دهد.

اثر این نوع اختلال را هم همیشه نمی‌توان به‌سادگی به عدد و رقم تبدیل کرد. با این حال، در کسب‌وکارهایی که بخش زیادی از ارتباط با مشتریان به‌صورت آنلاین انجام می‌شود، نمی‌توان آن را نادیده گرفت.

اینترنت پشتیبان برای چه کسب‌وکارهایی ضروری است؟

داشتن اتصال دوم برای همه شرکت‌ها لازم نیست. اگر یک قطعی کوتاه مشکل جدی در فعالیت مجموعه ایجاد نکند، هزینه سرویس پشتیبان شاید توجیهی نداشته باشد.

اما برای شرکتی که توقف اینترنت بخش مهمی از کارش را مختل می‌کند، داشتن یک مسیر دوم می‌تواند منطقی باشد. نکته مهم این است که دو سرویس تا چه اندازه از یکدیگر مستقل‌اند.

اگر هر دو اتصال در بخشی از مسیر یا زیرساخت به یک نقطه مشترک وابسته باشند، یک مشکل می‌تواند هر دو را هم‌زمان از دسترس خارج کند. هنگام طراحی ارتباط پشتیبان، مسیر سرویس هم باید در کنار اپراتور ارائه‌دهنده بررسی شود.

در انتخاب اینترنت سازمانی فقط قیمت و سرعت را نبینید

سرعت و تعرفه معمولاً اولین معیارهایی هستند که هنگام مقایسه سرویس‌های اینترنت بررسی می‌شوند. برای استفاده سازمانی، بهتر است چند مورد دیگر هم از ابتدا مشخص باشند.

نحوه مانیتورینگ سرویس، تعهدات SLA، شیوه پشتیبانی و شرایط رسیدگی فنی از جمله این مواردند. ظرفیت Upload و Download، IP ثابت، امکان افزایش ظرفیت و نیاز به ارتباط پشتیبان هم باید متناسب با نوع استفاده شرکت انتخاب شوند.

برای مجموعه‌ای که اینترنت یکی از ابزارهای اصلی کار است، مقایسه سرویس‌ها فقط بر اساس مبلغ ماهانه کافی نیست. مشخصات فنی سرویس و تعهداتی که برای ارائه و پشتیبانی آن وجود دارد، باید در کنار قیمت بررسی شوند.

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.