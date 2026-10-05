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۱۳ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۰

در آستانه سالگرد عملیات طوفان الاقصی؛

«عصر شعر و روایت غزه» برگزار می‌شود

«عصر شعر و روایت غزه» برگزار می‌شود

در آستانه فرا رسیدن سالگرد عملیات قهرمانانه «طوفان‌الاقصی»، نشست شعر و روایت‌خوانی «عصر شعر و روایت غزه» با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان در کافه کارستان بهارستان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در آستانه فرا رسیدن سالگرد عملیات قهرمانانه «طوفان‌الاقصی»، نشست شعر و روایت‌خوانی «عصر شعر و روایت غزه» با حضور جمعی از شاعران و نویسندگان علاقه‌مند و صاحب‌اثر در موضوع فلسطین، سه‌شنبه ۱۴ مهرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۵:۳۰ در کافه کارستان بهارستان برگزار می‌شود.

فلسطین در حافظه معاصر ما تنها یک جغرافیا نیست؛ بلکه روایتی زنده از ایستادگی، امید و مبارزه است؛ روایتی که سال‌هاست واژه‌های آن از نسلی به نسل دیگر منتقل شده است.

«عصر شعر و روایت غزه» با هدف پاسداشت این روایت‌ها و بازتاب صدای مقاومت در قالب ادبیات برگزار می‌شود. در این محفل ادبی، شاعران و نویسندگان به بازخوانی اشعار و روایت‌های خود درباره مقاومت و ایستادگی مردم فلسطین می‌پردازند و از دریچه ادبیات، بخشی از این روایت زنده را با مخاطبان در میان می‌گذارند.

این نشست صمیمانه که به همت مجمع ناشران انقلاب اسلامی تدارک دیده شده است، فرصتی است تا صاحبان اندیشه و هنر، با نگاهی به حماسه و ایستادگی مردم فلسطین، به بازخوانی روایت‌ها و اشعار خود در رثای مقاومت بپردازند.

کد مطلب 6968330
زهرا اسكندری

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