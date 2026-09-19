به گزارش خبرگزاری مهر، نشست خبری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس؛ یادمان شهدای دانش آموزان میناب» شنبه (۲۸ شهریور ۱۴۰۵) با حضور ابراهیم حیدری؛ مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران، بهروز فتحی؛ مدیرعامل موسسه چاپ و نشر عروج، محسن صادقینیا؛ رئیس مجمع ناشران دفاع مقدس، محسن مهرآبادی؛ مدیرعامل مجمع ناشران دفاع مقدس و اصحاب رسانه در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد.
ابراهیم حیدری در این نشست، برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» را فرصتی برای یادآوری نام و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای دفاع مقدس، رزمندگان و تلاشگران برای اعتلای نام ایران خواند و گفت: این نمایشگاه قرار است یادمان کودکان دانش آموزی باشد که با ناجوانمردی دشمن و در پلیدترین شکل ممکن به شهادت رسیدند. امام شهید، شهدای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس و همه افرادی که برای کشور تلاش کردهاند، بخشی از تاریخ معاصر ایران را شکل دادهاند. ثبت و انتقال تجربهها و روایتهای این دوره اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به سه محور اصلی این نمایشگاه یعنی امام خمینی(ره)، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، بیان کرد: این سه موضوع در پیوند با تاریخ انقلاب اسلامی قرار دارند. شکلگیری انقلاب اسلامی و دفاع مقدس حاصل سالها تلاش، مبارزه، تحمل سختی و فداکاری افراد و خانوادههای بسیاری بوده است.
حیدری ادامه داد: تجربههای امام خمینی(ره)، یاران ایشان، مبارزان انقلاب اسلامی و رزمندگان دفاع مقدس باید ثبت، تدوین و روایت شود و در اختیار نسل جوان و نسلهای آینده قرار گیرد. این تجربهها بخشی از تاریخ معاصر ایران اسلامی است و باید به آیندگان منتقل شود.
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران با اشاره به شرایط امروز کشور گفت: جامعه ایران در دورههای مختلف با جنگ، تحریم و مشکلات گوناگون روبهرو بوده است. مطالعه تاریخ این دورهها میتواند تجربههای گذشته را برای نسل امروز یادآوری کند. مردم ایران در طول این سالها برای حفظ کشور، تاریخ، ادبیات و میراث فرهنگی خود تلاش کردهاند. روایت این تلاشها باید به نسلهای آینده منتقل شود.
وی افزود: بسیاری از افراد در جریان انقلاب اسلامی و دوران دفاع مقدس زندان، شکنجه، تبعید و سختیهای فراوانی را تحمل کردند. خانوادههای بسیاری نیز در این دورهها رنج و دشواریهای زیادی را تجربه کردند. ثبت این تجربهها برای نسل آینده اهمیت دارد.
حیدری در ادامه با اشاره به تحولات حوزه چاپ و نشر کشور گفت: حوزه نشر در سالهای پس از انقلاب اسلامی توسعه قابل توجهی داشته است. امروز سالانه بیش از ۱۰۷ هزار عنوان کتاب منتشر میشود و در نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیزبیش از سه میلیون جلد کتاب به فروش میرسد. آمارهای حوزه نشر نشان میدهد که ظرفیتهای گستردهای در این بخش ایجاد شده است. در کنار این ظرفیتها، مشکلاتی نیز وجود دارد که باید برای رفع آنها تلاش شود.
وی همچنین به ضرورت حمایت از تولید و انتشار آثار مرتبط با تاریخ معاصر ایران اشاره کرد و ادامه داد: دستگاههای فرهنگی و نهادهای مرتبط وظیفه دارند زمینه تدوین، انتشار، چاپ و توزیع آثار مرتبط با انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را فراهم کنند. خبرنگاران و اصحاب رسانه نیز در انتقال روایتهای تاریخی به نسل آینده نقش دارند.
مدیر عامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره اهداف برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب «امام، انقلاب و دفاع مقدس» افزود: یکی از اهداف اصلی نمایشگاه، فراهم کردن دسترسی آسانتر مردم به مجموعهای از کتابهای مرتبط با این سه محور است. آثار عرضهشده با ۳۰ درصد تخفیف در اختیار خریداران قرار میگیرد. مجموعه پست نیز در فرآیند توزیع و ارسال کتاب میان ناشران و خریداران همکاری میکند و در بخشهایی که نیاز به حمایت وجود داشته باشد، خانه کتاب و ادبیات ایران نیز همراهی خواهد کرد.
حیدری با بیان اینکه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در چارچوب وظایف خود از نمایشگاههای کتاب موضوعی حمایت میکند، گفت: خانه کتاب و ادبیات ایران با توجه به زیرساختها، امکانات و اطلاعاتی که در اختیار دارد، ظرفیت حمایت از چنین برنامههایی را دارد. برگزاری نمایشگاههای موضوعی در طول سال میتواند استمرار داشته باشد و موضوع نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران نیز در چارچوب برنامهریزی جداگانهای بررسی میشود.
وی ادامه داد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نهاد سیاستگذار در حوزه نمایشگاه کتاب است و خانه کتاب و ادبیات ایران نیز به عنوان نهاد مجری، سیاستهای ابلاغی را اجرا میکند. تصمیمگیری درباره برگزاری نمایشگاه بینالمللی کتاب نیازمند هماهنگی میان مجموعههای مرتبط است و پس از اتخاذ تصمیم نهایی، خانه کتاب و ادبیات ایران آمادگی اجرای آن را خواهد داشت.
حیدری افزود: صنعت نشر نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی کشور تحت تاثیر شرایط موجود قرار دارد. حوزه نشر در برخی شاخصها همچنان ظرفیت قابل توجهی دارد و استقبال مردم از خرید کتاب در نمایشگاههای مجازی کتاب نیز نشاندهنده وجود تقاضا در این حوزه است.
او با اشاره به مشکلات تامین کاغذ، اضافه کرد: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای تامین کاغذ پیگیریهای لازم را انجام داده است. موضوع واردات کاغذ در حیطه وظایف معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار ندارد، اما وزارتخانه پیگیریهای زیادی در این حوزه انجام داده است. با توجه به رایزنیهای انجام شده توسط معاون محترم امور فرهنگی و حتی شخص دکتر صالحی، ۲۰ میلیون دلار ارز به واردات کاغذ اختصاص پیدا کرده و فراخوان ثبت سفارش نیز انجام شده است، اما متاسفانه به دلیل تحریمها فعلا امکان ورود کاغذ به کشور فراهم نشده است.
حیدری با اشاره به حمایتهای انجامشده در نمایشگاههای مجازی کتاب گفت: در نمایشگاه مجازی کتاب نزدیک به ۵۰ میلیارد تومان یارانه اختصاص داده شد و حمایت از حوزه نشر همچنان ادامه خواهد داشت. شرایط فعلی کشور باید در برنامهریزیهای فرهنگی و اقتصادی مورد توجه قرار گیرد و میزان حمایتها نیز متناسب با منابع موجود تعیین شود.
وی درباره برنامه نمایشگاههای کتاب در ماههای آینده گفت: در صورتی که نهادهای سیاستگذار و بالادستی تصمیم به برگزاری نمایشگاه بگیرند، خانه کتاب و ادبیات ایران آمادگی برگزاری این نمایشگاه را دارد. حمایت از ناشران حوزههای موضوعی نیز ادامه پیدا میکند و طرحهای حمایتی از کتابفروشیها نیز در دستور کار قرار دارد. هنوز چند ماه بیشتر از برگزاری نمایشگاه قبلی نگذشته است، اما امیدواریم شرایط چاپ و تولید کتاب بهبود پیدا کند و فرصتی برای رونق خرید کتاب فراهم شود..
مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران درباره میزان تخفیف در پلتفرم نمایشگاه «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» گفت: تخفیف ۳۰ درصدی در این نمایشگاه با توجه به موضوع خاص آن و شرایط زمانی برگزاری در نظر گرفته شده است. خانه کتاب و ادبیات ایران برای تأمین زیرساخت، پلتفرم، تبلیغ و ترویج این نمایشگاه آمادگی همکاری دارد. در صورت نیاز، امکان اختصاص یارانه برای برخی برنامهها و نمایشگاههای موضوعی نیز وجود دارد.
حیدری در پایان به نمونههایی از حمایتهای انجامشده در نمایشگاههای استانی کتاب اشاره کرد و ادامه داد: در نمایشگاههای استانی و برنامههای مختلف، حمایتهای یارانهای از خرید کتاب انجام میشود. در هفته گذشته نیز حدود ۲۰ هزار جلد کتاب در نمایشگاه کتاب کردستان به فروش رسید و یک میلیارد تومان یارانه برای این نمایشگاه اختصاص پیدا کرد. رسانهها میتوانند با معرفی رویدادهای فرهنگی و موفقیتهای حوزه کتاب، تصویری واقعی از ظرفیتهای فرهنگی کشور ارائه کنند.
عرضه کتابهای صوتی در نمایشگاه کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس»
در ادامه محسن صادقنیا درباره برگزاری نخستین نمایشگاه مجازی کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» بیان کرد: مجمع ناشران دفاع مقدس مطابق روال سالهای گذشته و در اقدامی جدید با همکاری موسسه چاپ و نشر عروج، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و خانه کتاب و ادبیات ایران برنامهریزی کرده است تا در این رویداد ملی حضور فعال داشته باشد.
وی افزود: مجمع ناشران دفاع مقدس در راستای رسالت ذاتی خود برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت، جهاد و شهادت، ناشران حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را برای حضور در این رویداد مهم پای کار آورده است.
صادقینیا با اشاره به اینکه محدودیتی برای حضور مردم سراسر کشور در این نمایشگاه وجود ندارد، گفت: همه علاقهمندان میتوانند از تخفیف در نظر گرفته شده در این نمایشگاه استفاده کنند. کتابهای خریداریشده نیز از طریق پست به دست متقاضیان و خریداران خواهد رسید.
رئیس مجمع ناشران دفاع مقدس به اهمیت موضوع مقاومت و دفاع مقدس اشاره کرد و ادامه داد: فرهنگ مقاومت و دفاع مقدس امروز یکی از دغدغهها و مسائل مهم مردم شریف ایران است که در این نمایشگاه و در بستر کتاب به آن پرداخته میشود.
وی افزود: رزمندگان و مردم ایران در دفاع مقدس و همچنین در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان نشان دادند که برای دفاع از کشور و حفظ تمامیت ارضی آن اهتمام دارند. این موضوع وظیفه فعالان فرهنگی، ناشران و نویسندگان حوزه دفاع مقدس را نیز سنگینتر میکند تا بتوانند این حماسهها را ثبت و در حافظه تاریخی مردم ایران ماندگار کنند.
صادقینیا با اشاره به آثار عرضهشده در این نمایشگاه بیان کرد: آثار منتشرشده در این نمایشگاه در قالبهای مختلفی از جمله مستندنگاری، داستان، شعر، خاطرات شفاهی، تاریخ شفاهی، سرگذشتنامه و تاریخ دفاع مقدس ارائه خواهند شد. همچنین آثاری که به زبانهای انگلیسی و عربی ترجمه شدهاند و کتابهای صوتی نیز در این نمایشگاه عرضه میشوند. از جمله آثار مهمی که در این نمایشگاه ارائه خواهد شد، کتابهای مرتبط با زندگینامه شهید سپهبد سید عبدالرحیم موسوی، سرگذشتنامه سرلشکر جلالینسب از فرماندهان و شهدای جامعه اطلاعاتی نیروهای مسلح و سرگذشتنامه سرتیپ مسعود زارع است.
وی با بیان اینکه اصحاب رسانه و قلم در ترویج فرهنگ جبهه و جهاد نقش مهمی دارند، گفت: فعالیتهای رسانهها میتواند به معرفی این مفاهیم و انتقال آنها به نسل جوان کمک کند. بخشی از دستاوردهای جنگ ۱۲روزه و جنگ رمضان حاصل تلاش اصحاب رسانه و قلم و فعالیت آنان در حوزه ترویج فرهنگ جبهه و جهاد است.
وی در پایان از خبرنگاران خواست برای اطلاعرسانی گستردهتر درباره این نمایشگاه در سراسر کشور همکاری کنند تا علاقهمندان بتوانند از ظرفیتهای این رویداد استفاده کنند.
۵۲ عنوان اثر امام خمینی(ره) در این نمایشگاه قابل دسترسی است
در ادامه بهروز فتحی با گرامیداشت هفته دفاع مقدس و یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی اول، دوم و سوم گفت: امیدواریم فعالان حوزه نشر و کتاب بتوانند در معرفی اندیشههای امام خمینی(ره) و شهدای دفاع مقدس نقش مؤثری ایفا کنند. ایده برگزاری این نمایشگاه از سال گذشته مطرح شد و قرار بود این نمایشگاه در ۱۰ روز نخست بهمنماه ۱۴۰۴ برگزار شود اما برگزاری نمایشگاه به زمان دیگری موکول شد.
مدیر عامل موسسه چاپ و نشر عروج ادامه داد: در سال ۱۴۰۵با معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دیدار کردیم و پیشنهاد برگزاری نمایشگاه کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس را ارائه دادیم. این پیشنهاد مورد استقبال قرار گرفت و موضوع برای پیگیری به مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران ارجاع شد.
فتحی افزود: حدود دو ماه پیش جلسات کارشناسی آغاز شد. با توجه به زیرساختهای موجود در خانه کتاب و ادبیات ایران، زمینه برگزاری نمایشگاه مجازی و فروش آنلاین کتاب فراهم شد. تجربه برگزاری چند دوره نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به صورت مجازی نیز در شکلگیری این زیرساختها مؤثر بوده است.
مدیرعامل موسسه چاپ و نشر عروج درباره فعالیتهای مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) گفت: فعالیت انتشارات این موسسه از اوایل دهه ۷۰ آغاز شده و تاکنون بیش از هزار و ۶۰۰ عنوان کتاب با موضوع انقلاب اسلامی، امام خمینی(ره)، اندیشههای ایشان، آثار مکتوب و سخنرانیهای ایشان منتشر شده است. بخشی از این آثار به زبانهای انگلیسی، فرانسوی، روسی و عربی ترجمه شده و از طریق ارتباط با ناشران خارجی و رایزنیهای فرهنگی در اختیار علاقهمندان قرار گرفته است.
فتحی با اشاره به آثار عرضهشده در نمایشگاه مجازی کتاب «امام، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس» ادامه داد: ۸۸۹ عنوان کتاب در این نمایشگاه عرضه شده است. بخشی از این آثار به نوشتهها و آثار قلمی امام خمینی(ره) اختصاص دارد. از امام خمینی(ره) بیش از ۵۲ عنوان اثر وجود دارد که برخی از آنها در چند جلد منتشر شدهاند.
وی از «شرح دعای سحر»، «مصباح»، «شرح چهل حدیث»، «شرح حدیث جنود عقل و جهل»، «جهاد اکبر» و «ولایت فقیه» به عنوان بخشی از آثار عرضهشده یاد کرد و ادامه داد: مجموعه سخنرانیها و نوشتههای امام خمینی(ره) نیز در قالب آثاری مانند «صحیفه امام» در این نمایشگاه ارائه میشود. همه ۵۲ عنوان اثر امام خمینی(ره) در این نمایشگاه قابل دسترسی است و علاقهمندان میتوانند این آثار را از طریق سایت موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) نیز تهیه کنند.
فتحی در پایان درباره برخی آثار پرفروش امام خمینی(ره) نیز گفت: کتابهایی مانند «ولایت فقیه»، «شرح دعای سحر»، «جهاد اکبر» و «شرح چهل حدیث» از آثار پرفروش هستند و در طول سال چند بار تجدید چاپ میشوند. آثار تخصصی امام خمینی(ره) در حوزههای فقه، اصول و فلسفه نیز در این نمایشگاه عرضه شدهاند.
بیش از ۲۴ هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس منتشر شده است
در ادامه این نشست محسن مهرآبادی درباره حضور ناشران این حوزه در نمایشگاه گفت: مجمع ناشران دفاع مقدس بیش از ۱۵ سال است که دارای هویت حقوقی است. این مجمع ۲۵ عضو ثابت دارد و بیش از ۲۰۰ ناشر حقیقی و حقوقی نیز با آن در ارتباط هستند و در فرآیند ثبت و بهروزرسانی اطلاعات برای عضویت در مجمع قرار دارند.
او افزود: برای حضور در نمایشگاه با ۲۲۶ ناشر حقیقی و حقوقی تحت پوشش حمایتی و انتشاراتی مجمع تماس گرفته شد. به دلیل وقفه دو ساله در ارتباط با برخی سازمانها و نهادها، اطلاعات بخشی از ناشران بهروز نبود و دسترسی به تعدادی از آنها دشوار بود. اطلاعرسانی از طریق پیامک و همچنین کمک گرفتن از ناشران دیگر انجام شد تا امکان حضور ناشران در نمایشگاه فراهم شود.
مدیرعامل مجمع ناشران دفاع مقدس با اشاره به ظرفیت نشر در حوزه دفاع مقدس گفت: تاکنون بیش از ۲۴ هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس منتشر شده است. با توجه به بازه زمانی ۱۰ ساله در نظر گرفته شده برای نمایشگاه، پیشبینی میشود حدود دو هزار عنوان کتاب از آثار منتشرشده این دوره در نمایشگاه قرار گیرد.
مهرآبادی برگزاری این نمایشگاه را تجربهای قابل توجه دانست و بیان کرد: این رویداد با پیشنهاد و همکاری دوستان در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) شکل گرفت و در صورت تداوم آن در سالهای آینده، میتوان برای زمانبندی مناسبتر و حضور نهادهای بیشتر برنامهریزی کرد.
محسن مهرآبادی در پایان بیان کرد: در برنامهریزی اولیه تلاش شد از ظرفیت آثار مرتبط با امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب نیز استفاده شود. به دلیل فرصت محدود برای ارائه برنامهها، تنظیم شرایط ثبتنام و انجام مراحل اجرایی، امکان تحقق همه برنامههای پیشبینیشده فراهم نشد. امیدواریم این تجربه در دورههای آینده ادامه پیدا کند و زمینه حضور تعداد بیشتری از ناشران و نهادهای فعال در حوزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس فراهم شود.
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