فرصت بیشتر برای «یک تجربه تاریک»؛ نمایشگاه کتاب تاریخ معاصر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با استقبال مخاطبان، نمایشگاه تخصصی کتب تاریخ معاصر «یک تجربه تاریک» در دو بخش حضوری و مجازی تمدید شد.

بخش حضوری نمایشگاه در باغ کتاب تهران تا روز شنبه ۷ شهریورماه و بخش مجازی نمایشگاه تا روز دوشنبه ۹ شهریورماه ۱۴۰۵ تمدید شد تا علاقه‌مندان به تاریخ معاصر ایران فرصت بیشتری برای بازدید و تهیه آثار این رویداد داشته باشند.

این نمایشگاه با محوریت بازخوانی و واکاوی رویدادهای مهم تاریخ معاصر ایران، مجموعه‌ای از کتاب‌ها و منابع تخصصی این حوزه را در اختیار علاقه‌مندان قرار داده است؛ آثاری که می‌توانند برای پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به مطالعه تاریخ، منابعی ارزشمند برای شناخت و بررسی دقیق‌تر تحولات تاریخی باشند.

در بخش حضوری نمایشگاه، علاقه‌مندان می‌توانند تا شنبه ۷ شهریورماه با مراجعه به مجموعه باغ کتاب تهران از نمایشگاه بازدید کنند و آثار مدنظر خود را تهیه کنند.

همچنین علاقه‌مندان تا دوشنبه ۹ شهریورماه فرصت دارند از طریق سامانه بازار کتاب به نشانی www.bazarketab.ir از بخش مجازی این نمایشگاه بازدید کرده و آثار مورد نظر خود را تهیه کنند.