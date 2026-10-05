ریحانی: دشمن به دنبال از بین بردن انسجام ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباسعلی ریحانی پیش از ظهر دوشنبه، در هشتمین جلسه قرارگاه رسانه‌ای که در سالن جلسات اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان شمالی برگزار شد، اظهار کرد: دشمن به دنبال ارائه روایت‌های اشتباه از جمهوری اسلامی ایران به جهان است.

وی افزود: وظیفه رسانه‌ها مقابله با روایت‌های نادرستی است که دشمنان در حال انتشار آن هستند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در بسیج اقشار ادامه داد: در جنگ اخیر، ایران در مقیاس یک جنگ جهانی از خود دفاع کرد.

وی افزود: تمامی مأموریت‌ها در رده‌های مختلف سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای جنگ احتمالی پیش‌بینی و انجام شده بود.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در بسیج اقشار تصریح کرد: برای نخستین‌بار جنگ، بر سفره مردم آمریکا و کشورهای منطقه نیز تأثیر گذاشت و سربازان ملت ایران درس بزرگی به آمریکایی‌ها دادند.

وی با بیان اینکه جنگ‌های فرسایشی در دکترین نظامی جمهوری اسلامی ایران پیش‌بینی شده است، گفت: به آمریکا اعلام شده است که در هر سطحی بجنگید، در همان سطح پاسخ خواهیم داد.

سرهنگ ریحانی با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن اظهار کرد: دشمن با انجام اقدامات رسانه‌ای و عملیات فریب، به دنبال از بین بردن انسجام ملی است.

وی افزود: مردم ایران در ۲۱۸ شب پای کار نظام و انقلاب آمدند و از لحظه اعلام شهادت رهبر انقلاب، میدان و تجمعات مردمی را رها نکردند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت جوادالائمه(ع) خراسان شمالی در بسیج اقشار ادامه داد: مردم تا زمانی که حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، دستور پایان تجمعات را ندهند، در میدان حضور خواهند داشت.

وی همچنین از برگزاری اجتماع بزرگ «جان‌فدایان ایران اسلامی» در خراسان شمالی خبر داد و گفت: این اجتماع از بلوار مصلی بجنورد آغاز می‌شود.