سردار قنبری: مردم سرمایه اصلی انقلاب و امنیت کشور هستند

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر پنجشنبه، سردار مسعود قنبری در رزمایش بزرگ «جان‌فدایان اسلام‌آبادغرب» با گرامیداشت یاد شهدا، جانبازان و آزادگان، اظهار کرد: مردم با ایستادگی، بصیرت و حضور مستمر در صحنه، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ امنیت کشور دارند و جان‌فدایان سرمایه اصلی انقلاب هستند.

وی مردم اسلام‌آبادغرب را یکی از برگ‌های زرین دفاع مقدس توصیف کرد و افزود: جوانان این منطقه در سخت‌ترین روزهای جنگ در جبهه‌های مختلف حضور داشتند و خانواده‌ها نیز با ایمان و صبر، فرزندان خود را برای دفاع از کشور راهی میدان می‌کردند.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) استان کرمانشاه در تشریح مفهوم «جان‌فدا» گفت: جان‌فدا تنها رزمنده‌ای نیست که سلاح در دست می‌گیرد، بلکه هر فردی که هنگام تهدید امنیت جامعه و آینده کشور به میدان بیاید و ایستادگی کند، یک جان‌فدا محسوب می‌شود.

قنبری افزود: ملت ایران ۲۲۰ روز است که در خیابان‌ها حضور دارد و شعار «ما هستیم» سر می‌دهد و این حضور را می‌توان جلوه‌ای از جان‌فدایی واقعی مردم دانست.

وی با اشاره به ثبت‌نام ۳۱ میلیون نفر به عنوان جان‌فدا خاطرنشان کرد: بخش قابل توجهی از این افراد متعلق به استان کرمانشاه هستند و ۳۰ هزار نفر از بسیجیان استان نیز در این طرح ثبت‌نام کرده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت حضور مردم در دفاع از کشور است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) با اشاره به تأثیر فرهنگ دفاع مقدس بر نسل‌های امروز تصریح کرد: فرهنگ دفاع مقدس موجب شده است ملت ایران در مواجهه با جنگ‌های جدید تجربه و آمادگی بیشتری داشته باشد و جوانان نیز توانمندتر از گذشته در میدان حضور پیدا کنند.

قنبری ادامه داد: ادبیات جنگ تغییر کرده و دیگر خبری از خاکریز و سنگر به شکل گذشته نیست، اما روح مقاومت همچنان پابرجاست و مردم همچنان می‌توانند در پشتیبانی از رزمندگان و حفظ امنیت کشور نقش‌آفرین باشند.

وی نقش مردم در پشتیبانی از نیروهای مسلح را تعیین‌کننده دانست و گفت: حضور مردم در صحنه به رزمندگان دلگرمی می‌دهد و آنان با توان بیشتری در میدان می‌ایستند؛ تا زمانی که ملت در صحنه باشد، نیروهای مسلح نیز با توان مضاعف در برابر دشمن ایستادگی خواهند کرد.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد خدشه در وحدت ملی اظهار کرد: پس از گذشت ۴۷ سال از عمر انقلاب، مردم بصیرت بیشتری پیدا کرده و مسیر دفاع از حق را شناخته‌اند و تلاش رسانه‌های دشمن برای اثرگذاری بر جامعه و ایجاد شکاف، با هوشیاری مردم مواجه شده است.

قنبری با اشاره به تقابل جمهوری اسلامی ایران با آمریکا افزود: سردمداران استکبار در شرایطی گرفتار شده‌اند که خود ایجاد کرده‌اند و معادلات منطقه‌ای نسبت به گذشته تغییر کرده است؛ به گونه‌ای که تحرکات قدرت‌های بزرگ دیگر مانند گذشته تعیین‌کننده نیست.

وی جایگاه امروز جوان ایرانی را حاصل ایستادگی ملت دانست و گفت: شرایط امروز نشان می‌دهد جایگاه جوان ایرانی نسبت به گذشته تغییر کرده و احترام و تکریم بیشتری نسبت به او شکل گرفته است.

جانشین فرمانده سپاه حضرت نبی‌اکرم(ص) با تأکید بر ضرورت افزایش همت و فداکاری برای حفظ سربلندی کشور خاطرنشان کرد: مشکلات اقتصادی وجود دارد و دشمن تلاش می‌کند از این مشکلات به عنوان نقطه ضعف استفاده کند، اما هیچ مشکلی نباید جامعه را به سمت وطن‌فروشی یا تسلیم در برابر بیگانگان سوق دهد؛ شعار ملت ایران «هیهات من‌الذله» است.

قنبری در پایان تصریح کرد: تا زمانی که ملت در میدان حضور داشته باشد و رزمندگان آماده باشند، دشمن توان غلبه بر اراده مردم را نخواهد داشت و باید نسبت به زمزمه‌های دشمن هوشیار بود و از رهنمودهای رهبر انقلاب پیروی کرد. نسل جوان امروز در مقطعی تاریخی قرار گرفته که می‌تواند الگویی برای جهان اسلام باشد و این مسیر با ایستادگی، امید و فداکاری ادامه خواهد یافت.