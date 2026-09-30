به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای عشایری آذربایجان شرقی با اشاره به تداوم مشکلات مربوط به پایاب سد خداآفرین، بر ضرورت تعیین تکلیف این پروژه و تسریع در اجرای طرح‌های مرتبط با تأمین آب عشایر تأکید کرد.

شفیعی با بیان اینکه مسائل مربوط به پایاب سد خداآفرین همچنان به‌طور کامل تعیین تکلیف نشده است، اظهار کرد: رفع این مشکلات نیازمند پیگیری جدی و اتخاذ تصمیم‌های عملی برای تسریع در اجرای طرح‌هاست.

وی همچنین اجرای فاز دوم پایاب سد ارسباران به وسعت یک‌هزار و ۵۰۰ هکتار را از طرح‌های مهم در این حوزه دانست و گفت: این پروژه با مشارکت شرکت عمران توسعه، بانک زمین و شرکت ماهان اجرا خواهد شد و می‌تواند بخشی از مشکلات عشایر شهرستان کلیبر را برطرف کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به پروژه پمپاژ قلی‌بیگلو خداآفرین نیز خواستار پیگیری این طرح در سطح ملی شد و افزود: انتظار می‌رود مشکلات این پروژه با پیگیری رئیس سازمان امور عشایر ایران و مدیرعامل بانک زمین برطرف و زمینه اجرای آن فراهم شود.

شفیعی در بخش دیگری از سخنان خود به مشکلات مالی بهره‌برداران اشاره کرد و گفت: مردم در پرداخت تسهیلات بانکی با هزینه‌های اضافی مواجه هستند و لازم است برای کاهش فشار مالی بر بهره‌برداران، راهکارهای عملی در نظر گرفته شود.

وی همچنین کاهش سهمیه آرد عشایر استان از ۴۰۰ تن به ۲۰۰ تن را از دیگر مشکلات موجود عنوان کرد و ادامه داد: این کاهش سهمیه حدود ۵۰ درصد عشایر استان، به‌ویژه عشایر مستقر در مناطق ییلاقی را با مشکل مواجه کرده است و ضرورت دارد تأمین و توزیع آرد متناسب با نیاز این مناطق مورد بازنگری قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین بر پیگیری حق‌آبه استان از سد عمارت تأکید کرد و گفت: در کنار اجرای طرح بهبود، لازم است موضوع تخصیص اعتبار برای این طرح‌ها در ردیف‌های ملی نیز دنبال شود تا امکان استفاده از ظرفیت‌های آبی و اجرای طرح‌های مرتبط فراهم شود.

شفیعی در پایان، هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های مسئول را برای رفع مشکلات عشایر و تسریع در اجرای طرح‌های زیربنایی ضروری دانست.