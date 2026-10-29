بیش از یک میلیون هکتار از اراضی غیرملی خوزستان تثبیت شد

به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی‌کاظمی پیش از ظهر امروز پنجشنبه در جمع خبرنگاران در ارتباط با تعیین تکلیف ۱۰۲۳ پلاک در کمیسیون رفع تداخلات اراضی، با اشاره به پیشرفت ۸۳ درصدی این طرح در استان، اظهار کرد: اجرای طرح رفع تداخلات اراضی با هدف تعیین تکلیف وضعیت مالکیت، ساماندهی اسناد و کاهش اختلافات حقوقی به نتایج قابل‌توجهی رسیده و یک میلیون و ۶ هزار و ۴۱۷ هکتار از اراضی غیرملی استان تثبیت شده است.

وی افزود: رفع تداخلات اراضی یکی از اقدامات اساسی برای شفاف‌سازی وضعیت مالکیت زمین، ایجاد آرامش حقوقی برای مردم و صیانت از حقوق دولت نسبت به اراضی ملی است که زمینه را برای کاهش پرونده‌های قضایی فراهم می‌کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تصریح کرد: شفاف‌سازی وضعیت حقوقی اراضی علاوه بر حمایت از حقوق قانونی مردم، به افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی و فراهم‌شدن زمینه برنامه‌ریزی مطمئن‌تر برای فعالیت‌های تولیدی کمک می‌کند.