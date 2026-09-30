به گزارش خبرنگار مهر، شهرام شفیعی عصر چهارشنبه در جلسه شورای هماهنگی معاونان و مدیران سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی اظهار کرد: کشاورزی ماهیتی فرابخشی دارد و بسیاری از چالش‌های این حوزه خارج از مجموعه وزارت جهاد کشاورزی شکل می‌گیرد، بنابراین باید وظایف و اختیارات دستگاه‌های مختلف برای افکار عمومی و ذی‌نفعان به‌صورت شفاف تبیین شود.

وی افزود: مشخص بودن مسئولیت هر دستگاه کمک می‌کند مشکلاتی که منشأ آنها در سایر بخش‌هاست، به عنوان ناکارآمدی بخش کشاورزی تلقی نشود و مسیر پیگیری مسائل نیز با دقت بیشتری انجام گیرد.

تأمین نهاده‌ها و انرژی برای تداوم تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی با اشاره به آثار ناترازی انرژی بر فعالیت واحدهای تولیدی، بر ضرورت پیش‌بینی نیازهای انرژی و تأمین سوخت جایگزین برای واحدها و تولیدکنندگان بخش کشاورزی تأکید کرد.

شفیعی گفت: تداوم تولید و جلوگیری از توقف فعالیت واحدهای کشاورزی نیازمند پیش‌بینی به‌موقع نیازهای انرژی و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم است و باید برای شرایط مختلف، راهکارهای عملیاتی و قابل اجرا در نظر گرفته شود.

وی با توجه به آغاز فصل کشت، مدیریت زنجیره تأمین نهاده‌ها به‌ویژه کودهای مورد نیاز کشاورزان را نیز از اولویت‌های مهم سازمان دانست و ادامه داد: خرید، حمل‌ونقل، ذخیره‌سازی و توزیع کود باید با برنامه‌ریزی دقیق انجام شود تا نهاده‌ها در زمان مناسب و بدون وقفه در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: مدیریت صحیح زنجیره تأمین نهاده‌ها تأثیر مستقیمی بر پایداری تولید، کاهش دغدغه کشاورزان و افزایش بهره‌وری فعالیت‌های زراعی دارد.

اجرای الگوی کشت با تکیه بر داده‌های دقیق

شفیعی بر اجرای دقیق الگوی کشت در آذربایجان شرقی تأکید کرد و گفت: الگوی کشت زمانی می‌تواند مبنای واقعی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی قرار گیرد که اطلاعات مربوط به تولید به شکل کامل و دقیق در سامانه‌های مربوط ثبت شود.

وی افزود: ثبت صحیح اطلاعات، امکان پایش تولید، تحلیل داده‌ها و اتخاذ تصمیم‌های مدیریتی بر اساس واقعیت‌های موجود را فراهم می‌کند و مجموعه‌های مرتبط باید این موضوع را با جدیت دنبال کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین بر واگذاری امور قابل واگذاری به مراکز غیردولتی جهاد کشاورزی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بخش غیردولتی در این حوزه می‌تواند ضمن کاهش تصدی‌گری، موجب تسریع فرآیندها، ارتقای کیفیت خدمات و دسترسی آسان‌تر بهره‌برداران به خدمات تخصصی شود.

شفیعی همچنین تسریع در تعیین تکلیف مسائل حوزه امور اراضی را ضروری دانست و اظهار کرد: رفع تداخلات و اجرای احکام قضایی باید با جدیت دنبال شود و تعلل در اجرای احکام قابل قبول نیست.

وی ادامه داد: تعیین تکلیف به‌موقع مسائل اراضی علاوه بر صیانت از حقوق قانونی اشخاص، در کاهش اختلافات، تثبیت حقوق مالکانه و تسهیل برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های کشاورزی نقش دارد.

شناسنامه‌دار شدن محصولات برای مدیریت بهتر تولید

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی را از دیگر اولویت‌های این سازمان عنوان کرد و گفت: اجرای این طرح باید با سرعت و دقت بیشتری دنبال شود و عملکرد مجموعه در این زمینه ارتقا یابد.

شفیعی تصریح کرد: شناسنامه‌دار شدن محصولات امکان ثبت اطلاعات دقیق از فرآیند تولید، رصد و پایش محصولات و برنامه‌ریزی بهتر در زنجیره تولید و عرضه را فراهم می‌کند.

وی در پایان بر ضرورت همکاری تمامی بخش‌های مرتبط برای اجرای دقیق این طرح تأکید کرد و گفت: استفاده از اطلاعات واقعی تولید، یکی از الزامات مدیریت مؤثر و برنامه‌ریزی دقیق در بخش کشاورزی استان است.