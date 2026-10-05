به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام ظهر دوشنبه در پنجمین یادواره «لاله‌های غریب» ویژه شهدای فاطمیون و گرامیداشت شهیدان علیرضا فیضیان و میلاد صفری در شیراز، جهاد در راه خدا را از سرمایه‌های ارزشمند جوامع اسلامی دانست و گفت: ایمان، اسلام و توفیق جهاد سرمایه‌هایی هستند که ارزش آنها با دارایی‌های مادی قابل مقایسه نیست.

وی با اشاره به پیوند ملت‌های ایران و افغانستان افزود: ارتباط میان دو ملت صرفاً حاصل مرزهای مشترک یا توافقات سیاسی نیست، بلکه ریشه در اشتراکات اعتقادی و محبت به اهل‌بیت(ع) دارد.

نماینده ولی فقیه در فارس با استناد به آیه ۵۴ سوره مائده، این پیوند ایمانی را در چارچوب وعده الهی ارزیابی کرد و گفت: ملت مسلمان افغانستان در مبارزه با استبداد و جریان‌های ضد دینی، سابقه‌ای طولانی دارد و مقاومت آنان ریشه در ایمان و باورهای دینی دارد.

آیت الله دژکام با بیان اینکه فرهنگ مقاومت همچنان در برابر ظلم ایستاده است، ادامه داد: جریان‌های مؤمن و مجاهد با الهام از سیره و ویژگی‌های علوی، مسیر مقابله با ظلم را دنبال می‌کنند و این حرکت می‌تواند زمینه‌ساز ظهور منجی عالم بشریت باشد.

امام جمعه شیراز در بخش دیگری از سخنان خود به تحولات منطقه اشاره کرد و گفت: عملکرد برخی حاکمان کشورهای اسلامی و عادی‌سازی روابط آنان با رژیم صهیونیستی با آرمان‌های اسلامی سازگار نیست و باید مورد انتقاد قرار گیرد.

وی ادامه داد: در برابر چنین روندی، طبق وعده الهی جریان‌های مؤمن و مجاهد قدرت خواهند گرفت و جایگزین جریان‌هایی می‌شوند که از مسیر آرمان‌های اسلامی فاصله گرفته‌اند.

آیت الله دژکام در پایان با تأکید بر نقش ایمان در تداوم مسیر مقاومت خاطرنشان کرد: ملت‌های ایران و افغانستان با تکیه بر ولایت الهی و تمسک به «اسم اعظم» نباید از تهدیدها و تبلیغات دشمنان هراس داشته باشند و مسیر خود را برای عزت جهان اسلام ادامه دهند.