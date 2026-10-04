گردشگری سلامت موتور ارزآوری فارس است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام عصر یکشنبه در دیدار با مدیران و فعالان گردشگری فارس، با تبریک هفته گردشگری گفت: ظرفیت‌های گردشگری استان بسیار گسترده است و باید با تغییر رویکرد و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی، زمینه جذب گردشگر و سرمایه‌گذار خارجی را فراهم کرد.

وی با اشاره به برگزاری رویداد «مهر شیراز» افزود: این رویداد نشان داد حتی در شرایط سخت محیطی و سیاسی نیز با اراده و برنامه‌ریزی می‌توان جریان گردشگری را فعال نگه داشت.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر ضرورت ورود جدی استان به حوزه گردشگری حلال، این بخش را یکی از روندهای مهم بازار جهانی گردشگری عنوان کرد و گفت: باید زیرساخت‌های لازم برای این نوع گردشگری در فارس فراهم شود.

آیت الله دژکام جذب سرمایه‌گذاران و بازگشت نخبگان و سرمایه‌گذاران ایرانی مقیم خارج از کشور را در این مسیر مؤثر دانست و افزود: ظرفیت ایرانیان مقیم کشورهای مختلف، به‌ویژه دبی و اروپا، می‌تواند برای توسعه زیرساخت‌های گردشگری استان مورد استفاده قرار گیرد.

وی همچنین با حمایت از طرح «مثلث نور» برای پیوند گردشگری شیراز، مشهد و قم، بر استفاده همزمان از ظرفیت گردشگری زیارتی و سلامت تأکید کرد.

امام جمعه شیراز با اشاره به ظرفیت بازار عراق گفت: گردشگران عراقی علاقه زیادی به زیارت و تحصیل در شیراز دارند و با تمرکز بر گردشگری سلامت و تسهیل ارائه خدمات می‌توان درآمد ارزی قابل توجهی برای استان ایجاد کرد.

ضرورت بازتعریف نگاه به میراث پیش از اسلام

آیت الله دژکام در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت ارائه یک تحلیل فرهنگی و دینی روشن درباره آثار تاریخی پیش از اسلام تأکید کرد و گفت: نباید گردشگر احساس کند میان تمدن باستانی ایران و فرهنگ اسلامی تضادی وجود دارد.

وی افزود: باید اصالت ایرانی و شکوه تمدن اسلامی در یک روایت منسجم معرفی شود تا ظرفیت‌های تاریخی فارس بدون ایجاد دغدغه فرهنگی در اختیار گردشگران قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس همچنین با اشاره به ظرفیت‌های سپیدان، توسعه گردشگری زمستانی را فرصتی برای جذب گردشگران کشورهای حاشیه خلیج فارس دانست و گفت: علاقه گردشگران کشورهای همسایه به برف و طبیعت می‌تواند زمینه تبدیل سپیدان به یکی از مقاصد گردشگری این بازار را فراهم کند.

آیت الله دژکام در پایان با اعلام آمادگی برای کمک به رفع موانع اداری حوزه گردشگری گفت: فعالان این حوزه باید میدان‌دار توسعه گردشگری باشند و در صورت ارائه برنامه و حرکت جدی، دستگاه‌های نظارتی و حمایتی نیز در کنار آنها قرار خواهند گرفت.