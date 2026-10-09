به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره جایگاه قدرت جمهوری اسلامی در معادلات جهانی گفت: اگرچه برخی تحلیلگران غربی ایران را یکی از قدرت‌های بزرگ جهان می‌دانند، اما در نگاه الهی، کشوری که خود را متعلق به خاندان عصمت و طهارت(ع) می‌داند و برای اقامه حق هراسی ندارد، از جایگاهی متفاوت برخوردار است.

وی با استناد به اشعار حافظ شیرازی، ولایت اهل‌بیت(ع) را عامل عزت و اقتدار دانست و افزود: حافظ در غزل خود می‌گوید «سزد کز خاتم لعلش زنم لاف سلیمانی»، زیرا برخورداری از ولایت، انسان را در برابر قدرت‌های شیطانی استوار می‌کند و اجازه نمی‌دهد از دشمنان حق هراسی به دل راه دهد.

امام جمعه شیراز با اشاره به پیوند فرهنگ ایرانی و معارف دینی بیان کرد: حافظ پس از گذشت حدود هفت قرن همچنان در بیان مفاهیم بلند و تبیین مسائل روز جامعه جایگاهی برجسته دارد و اشعار او می‌تواند برای نسل جوان و دانش‌آموزان نیز الهام‌بخش باشد.

حافظ؛ الگویی برای مواجهه با بحران‌ها

آیت‌الله دژکام با اشاره به روز کاهش خطر بلایای طبیعی و برنامه‌های برگزارشده در این زمینه گفت: مدیریت بحران و کاهش خسارت‌های ناشی از حوادث، نیازمند مشارکت همه ظرفیت‌های جامعه است و در این مسیر نمی‌توان نقش اندیشمندان، دانشگاهیان، حوزویان و روحانیون را نادیده گرفت.

وی با بهره‌گیری از اشعار حافظ تأکید کرد: مقابله با بحران‌ها به یک اقدام محدود و تک‌بعدی خلاصه نمی‌شود، بلکه باید همه گروه‌های علمی، فرهنگی و اجتماعی برای یافتن راهکارهای مؤثر وارد میدان شوند.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به ضرورت حضور روحانیون در برنامه‌های مرتبط با مدیریت بحران افزود: تجربه حوادث گذشته نشان داده است که حضور و همراهی روحانیون می‌تواند در آرامش‌بخشی به مردم و تقویت روحیه آنان مؤثر باشد.

وی همچنین صبر و پایداری را از الزامات عبور از بحران‌ها دانست و با اشاره به شرایط تقابل ایران با قدرت‌های استکباری گفت: ایستادگی در برابر فشارها و توطئه‌های دشمنان به صبر و استقامت نیاز دارد و جامعه باید با حفظ همبستگی، مسیر خود را ادامه دهد.

عدالت اجتماعی؛ راهکار کاهش آسیب‌های جامعه

آیت الله دژکام با تأکید بر نقش عدالت در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اظهار کرد: اجرای عدالت در جامعه، به‌ویژه در دستگاه قضایی، از عوامل مهم کاهش مشکلات و بحران‌هاست.

وی با اشاره به یکی از غزل‌های حافظ درباره عدالت افزود: هنگامی که مردم احساس کنند حقوق آنان رعایت می‌شود و عدالت در جامعه جریان دارد، امید اجتماعی تقویت می‌شود؛ اما بی‌عدالتی و ناامیدی می‌تواند زمینه‌ساز مشکلات و آسیب‌های گسترده‌تر باشد.

امام جمعه شیراز تصریح کرد: مسئولان باید در تصمیم‌گیری‌ها و اجرای قوانین، عدالت را سرلوحه کار خود قرار دهند تا اعتماد عمومی تقویت و زمینه بروز آسیب‌های اجتماعی محدود شود.

علم دینی؛ نخستین ویژگی انسان‌های باتقوا

نماینده ولی‌فقیه در فارس در ادامه با تبیین ویژگی‌های انسان‌های پرهیزکار، علم‌آموزی را از مهم‌ترین شاخصه‌های تقوا دانست و گفت: هر فرد باید به اندازه نیاز خود، احکام شرعی، اصول دین و مسائل اخلاقی را بیاموزد.

وی با اشاره به تجربه حضور در میان جامعه عشایری فارس افزود: بزرگان طوایف عشایری در گذشته از آگاهی دینی مناسبی برخوردار بودند و مسائل شرعی را به‌خوبی می‌شناختند و برای دیگران توضیح می‌دادند؛ موضوعی که نشان می‌دهد یادگیری معارف دینی محدود به قشر یا جایگاه خاصی نیست.

آیت الله دژکام با تأکید بر ضرورت توجه به آموزش در جامعه عشایری بیان کرد: با وجود محدودیت امکانات آموزشی در برخی مناطق عشایری، دانش‌آموزان این جامعه توانسته‌اند استعدادهای خود را نشان دهند و بزرگان طوایف نیز باید جوانان را به تحصیل و یادگیری تشویق کنند؛ چراکه آینده جامعه به میزان دانش و توانمندی نسل جوان وابسته است.

نیکوکاری؛ نشانه عملی تقوا

وی در ادامه، نیکوکاری و رسیدگی به نیازمندان را از دیگر ویژگی‌های انسان‌های باتقوا برشمرد و با اشاره به روایتی از پیامبر اکرم(ص) گفت: رسیدگی به مسلمان نیازمند، پاداشی بزرگ در پیشگاه خداوند دارد و کمک به افراد کم‌برخوردار باید به یکی از رفتارهای مستمر جامعه تبدیل شود.

امام جمعه شیراز با اشاره به حمایت مردم فارس از کودکان یتیم گفت: مردم این استان با مشارکت در طرح‌های حمایتی، زمینه تحصیل و پیشرفت هزاران کودک یتیم را فراهم کرده‌اند و در یکی از برنامه‌های سال گذشته نیز ۵۰۰ کودک جدید تحت حمایت حامیان قرار گرفتند.

آیت الله دژکام با تأکید بر مسئولیت اجتماعی افراد برخوردار افزود: کسانی که از توان مالی مناسبی برخوردارند، باید بخشی از دارایی خود را در زمان حیات برای حمایت از نیازمندان، ایتام و اقشار ضعیف جامعه اختصاص دهند؛ چراکه ارزش واقعی ثروت در کار خیر و گره‌گشایی از مشکلات مردم آشکار می‌شود.

وی با اشاره به مسئولیت افراد ثروتمند در قبال نیازمندان خاطرنشان کرد: برخورداری مالی باید زمینه‌ساز کمک به دیگران باشد تا افراد کم‌برخوردار نیز احساس کنند در جامعه تنها و فراموش‌شده نیستند.

ثروتمندان، امانت‌دار نیازمندان باشند

نماینده ولی‌فقیه در فارس در ادامه با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، افراد برخوردار را امانت‌دار نیازمندان دانست و گفت: در آموزه‌های اهل‌بیت(ع)، رسیدگی به فقرا و حمایت از شیعیان نیازمند، مسئولیتی مهم برای افراد توانمند جامعه به شمار می‌رود.

وی تأکید کرد: حفظ این امانت و رسیدگی به نیازمندان، وظیفه‌ای دینی و اجتماعی است و کسانی که توانایی مالی دارند باید با احساس مسئولیت، در کاهش مشکلات اقشار ضعیف مشارکت کنند.