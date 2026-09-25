به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله ‌ لطف‌الله دژکام در خطبه‌های نماز جمعه شیراز با اشاره به ویژگی‌های انسان‌های باتقوا گفت: رفتار انسان باتقوا باید عاقلانه باشد و رفتار احساسی بدون پشتوانه علم و عقل، با تقوا سازگار نیست.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از ویژگی‌های انسان‌های باتقوا، نیکوکاری است، افزود: قرآن کریم برای نیکوکاری مجموعه‌ای از ویژگی‌ها را معرفی کرده و انسان مؤمن باید این ویژگی‌ها را در رفتار خود دنبال کند.

امام جمعه شیراز با اشاره به وصیت امام صادق(ع) به جمیل بن دراج گفت: امام صادق(ع) فرمودند بهترین شیعیان کسانی هستند که «سمح» باشند؛ یعنی آقامنش، بزرگوار و اهل گذشت باشند.

آیت الله دژکام افزود: انسان بزرگ‌منش بسیاری از مسائل کوچک را روی خود نمی‌گذارد و بزرگوارانه از کنار آنها عبور می‌کند، چراکه برخی رفتارهای نسنجیده می‌تواند جامعه دینی را به واکنشی بکشاند که سود آن نصیب دشمنان شود.

وی آتش‌نشانان را نمونه‌ای از این روحیه دانست و گفت: آتش‌نشان زمانی که جان خود را برای نجات دیگری به خطر می‌اندازد، نشان می‌دهد که نمی‌تواند رنج انسان دیگری را ببیند و بی‌تفاوت بماند.

گره‌گشایی از کار مردم را ذخیره قیامت است

نماینده ولی‌فقیه در فارس با تأکید بر اینکه بهترین کارها، رسیدگی به امور مردم و گره‌گشایی از مشکلات آنان است، گفت: گاهی انسان پول ندارد، اما آبرو و زبان خیر دارد و می‌تواند با معرفی یک فرد گرفتار به کسی که توان کمک دارد، مشکل او را برطرف کند.

وی ادامه داد: مدیران، کارمندان، مسئولان و صاحبان واحدهای اقتصادی که می‌توانند کاری برای مردم انجام دهند، باید این فرصت را برای خود ذخیره کنند.

آیت الله دژکام بیان کرد: انسان باتقوا کسی است که مردم درباره او بگویند اگر کاری از دستش برآید، حتماً انجام می‌دهد.

مردم با همدلی فشارهای دشمن را خنثی کنند

امام جمعه شیراز با اشاره به فشارهای اقتصادی و تحریم‌های دشمن گفت: دشمن می‌خواهد انسان گرفتار بماند و کسی به فکر او نباشد، اما ما باید برخلاف خواسته دشمن عمل کنیم و به داد یکدیگر برسیم.

وی با دعوت مردم به تقویت پویش «ایران همدل» افزود: هرچه بیشتر به یکدیگر کمک کنیم، شیطان بزرگ را روسیاه‌تر و عزت مسلمانان را بیشتر می‌کنیم.

آیت‌الله دژکام با اشاره به کمک‌های مردمی برای تأمین بسته‌های معیشتی، آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و درمان بیماران گفت: سخاوت در میان مردم موج می‌زند و باید این روحیه را بیش از پیش تقویت کرد.

وی همچنین از آزادی ۱۹۰ زندانی جرایم غیرعمد با کمک یک مجموعه خبر داد و گفت: باید به گونه‌ای رفتار کنیم که هیچ فرد گرفتاری احساس نکند در جامعه تنها مانده است.

تاکید بر نقش نسل جوان در پیشرفت ایران

نماینده ولی‌فقیه در فارس در خطبه دوم نماز جمعه شیراز با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، هشت سال مقاومت ملت ایران را زمینه‌ساز تقویت استقلال و توانمندی کشور دانست و اظهار کرد: ایران در طول دهه‌های گذشته از وابستگی در تأمین تجهیزات به توانمندی در عرصه‌هایی همچون ماهواره، موشک، ماهواره‌بر و تجهیزات دفاعی رسیده است.

وی با اشاره به سخنان رئیس‌جمهور در سازمان ملل افزود: ایران زیاده‌خواه نیست و عدالت و حق خود را می‌خواهد و در امور دیگر کشورها دخالت نمی‌کند.

دژکام همچنین با گرامیداشت یاد آیت‌الله العظمی شبیری زنجانی، بر ضرورت توجه جامعه آموزشی کشور به پیام رهبر انقلاب درباره آغاز سال تحصیلی تأکید کرد.

وی گفت: رهبر انقلاب با وجود شرایط جنگی و مسائل مختلف کشور، برای دانش‌آموزان، دانشجویان، معلمان و استادان پیام صادر کردند و این نشان می‌دهد که آینده آموزش و پرورش و دانشگاه مورد توجه جدی ایشان است.

امام جمعه شیراز مجهز شدن به علم و تقوا، امید، اخلاق، دانایی و توانایی را از مهم‌ترین مسئولیت‌های نسل نوجوان و جوان برشمرد و افزود: دانش‌آموزان و دانشجویان باید برای شکستن مرزهای دانش و فتح قله‌های پیشرفت تلاش کنند.

آیت الله دژکام ادامه داد: استعدادهای علمی دانش‌آموزان سرمایه ملت ایران است و باید برای شکوفایی این استعدادها برنامه‌ریزی شود.

وی صیانت از حریم مدرسه و دانشگاه و پاسداری از ریشه‌های هویت ملی را از دیگر مسئولیت‌های نسل جوان دانست و خطاب به مسئولان آموزشی و فرهنگی تصریح کرد: این موارد باید به عنوان یک دستورالعمل در سال تحصیلی جاری مورد توجه قرار گیرد و با مشارکت خود دانش‌آموزان و دانشجویان درباره آنها برنامه‌ریزی شود.